군산시, ‘옥구 상평리 후백제 유적’ 본격 발굴 착수

전북 군산시가 후백제 역사의 공백을 채울 핵심 유적인 ‘옥구 상평리 후백제 유적’에 대한 발굴 조사를 내년부터 본격화한다고 20일 밝혔다.

조선시대 옥구읍성지 내부에서 예기치 않게 확인된 유적을 통해 후백제의 생활·행정 체계 연구에 새로운 전기를 마련할 수 있을 것이라는 기대다.

전북 군산시 옥구면 상평리 유적에서 발굴된 후백제 담장 모습. 군산시 제공

이번 조사는 ‘역사문화권 정비에 관한 특별법’ 개정(2023년) 이후 추진되는 후백제 역사문화권 중요 유적 발굴 사업의 일환이어서 학계의 관심도 높다. 건물지와 가마·수혈 등 다양한 생활·행정 흔적이 출토된 데다 ‘官市(관시)’ 명문 기와와 격자문·다중능형문 기와 등 희소성이 높은 유물이 확인돼 향후 후백제의 관영 체계, 도시 구조 연구로 이어질 가능성이 클 것으로 보인다.

전북 군산시 옥구면 상평리 유적에서 발굴된 후백제 기와. 군산시 제공

군산시는 2024년 ‘옥구읍성 동헌 터 시굴 조사’ 과정에서 해당 유적을 처음 확인했다. 이후 유적의 중요성을 고려해 내년부터 정식 조사에 착수하기로 하고 세부 조사 계획을 마련한다. 발굴에서는 후백제 시기 관영 시설 여부와 읍성 내부 공간 구조, 고대 해상 교류 흔적 등이 핵심 조사 대상이 될 전망이다.

전북 군산시 옥구면 상평리 유적에서 발굴된 후백제 기와 모습. 군산시 제공

군산시는 발굴 결과를 토대로 지역의 고대 해양 문화 교류사와 후백제 생활·행정 구조를 복원하고, 향후 문화재 보존·전시·정비 사업으로 확장하는 방안도 검토하고 있다.

군산시 관계자는 “예상하지 못한 장소에서 후백제 유적이 확인되며 학술적 가치가 큰 발견이 이뤄졌다”며 “본격적인 조사로 군산의 잊혀진 고대 역사를 밝히고, 해양문물교류 중심 도시로서의 정체성을 확인할 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지