블루엘리펀트, 스포츠 라인 ‘ACTIVE’ 론칭… 명동·홍대 단독 매장 동시 오픈

K-아이웨어 브랜드 블루엘리펀트(BLUE ELEPHANT)가 본격적으로 스포츠 시장 공략에 나선다. 블루엘리펀트는 오는 11월 21일 오전 11시 스포츠 특화 아이웨어 라인 ‘ACTIVE(액티브)’를 론칭하고, 서울 명동과 홍대에 액티브 단독 매장을 동시에 오픈할 예정이라고 밝혔다.

최근 러닝과 하이킹 등 여가형 운동이 세대 전반에 걸쳐 일상화되면서 아이웨어는 필수 액티브 기어로 부상하고 있다. 기능성과 디자인을 모두 갖춘 스포츠 아이웨어에 대한 수요가 커지는 가운데, 블루엘리펀트는 패션 아이웨어 분야에서 축적한 노하우를 바탕으로 스포츠 카테고리 강화에 나선다는 설명이다.

신규 스포츠 라인 ‘ACTIVE(액티브)’는 가벼운 착용감과 높은 내구성, 운동 중 흔들림을 최소화하는 피팅 구조를 내세운 것이 특징이다. 도심 러닝부터 하이킹까지 한 제품으로 소화하려는 소비자 니즈를 반영해, 실사용 중심 설계에 블루엘리펀트 특유의 트렌디한 디자인을 더했다.

명동과 홍대에 선보일 액티브 단독 매장은 도심 한가운데 위치한 ‘러닝 거점’을 표방한다. 아웃도어 활동을 즐기는 폭넓은 세대의 액티브 라이프스타일을 겨냥해, 첫 단독 매장 입지로 내·외국인 누구나 쉽게 접근할 수 있는 도심 핵심 상권을 선택했다.

블루엘리펀트 관계자는 “스포츠가 단순한 운동을 넘어 관계와 취향을 공유하는 문화 코드로 자리 잡은 만큼, 이번 스포츠 라인 론칭과 도심형 단독 매장 전략을 통해 ‘패션 아이웨어’를 넘어 ‘라이프스타일 아이웨어’ 브랜드로 외연을 확장해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 블루엘리펀트는 오는 11월 29일 서울 성수동 연무장길에 약 1,000평 규모의 메가스토어 ‘스페이스 성수’를 오픈할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지