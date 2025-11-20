삼성전자, 퇴임 임원 통보 시작…사장단 인사 임박

삼성전자가 20일 퇴임 임원들에 대한 통보 절차에 돌입한 것으로 파악됐다.



이에 따라 정기 사장단 인사가 금명간 이뤄질 것이라는 관측이 나온다.

삼성전자 서초사옥 모습. 연합뉴스

재계에 따르면 삼성전자는 이날 오전부터 일부 임원들을 대상으로 퇴임 통보를 전달한 것으로 알려졌다.



일부 삼성 계열사에서도 면담 및 퇴임 통보가 진행된 것으로 전해졌다.



이는 사장단 인사를 앞둔 통상적 절차로, 대규모 인사가 임박했다는 신호로 받아들여진다.



임원 퇴직 통보가 이미 전달된 만큼 조직의 안정을 꾀하기 위해 후속 인사는 이르면 오는 21일 또는 내주 초 이뤄질 가능성이 큰 것으로 분석된다.



삼성전자는 과거에도 임원 퇴임 통보 이후 빠른 시일 내 사장단 인사를 단행했다.



신임 사장단이 꾸려지면 이들을 중심으로 새로운 조직을 구성하는 등 후속 임원 인사를 2, 3일 이내에 진행하는 경우가 많았다.



삼성전자는 최근 2년간 11월 말에 사장단 인사를 발표해왔다.



앞서 삼성전자는 지난 7일 사업지원TF를 사업지원실로 개편해 상설화하고 박학규 사장을 사업지원실장으로 위촉했다. 사업지원실장 교체에 따른 연쇄 작용으로 올해 사장단 인사 규모가 대폭 확대되는 것이 아니냐는 관측이 나온다.

<연합>

