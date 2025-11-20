군산 연도 해상서 2.7t 어선 전복…승선원 3명 전원 구조

20일 오전 전북 군산 연도 인근 해상에서 소형 어선이 전복되는 사고가 발생했으나, 승선원 전원이 구명조끼를 착용해 인명피해는 발생하지 않았다.

군산해양경찰서는 이날 오전 7시28분쯤 군산시 옥도면 연도 해상에서 2.7t급 꽃게잡이 어선이 침수 후 전복됐다는 신고를 접수했다고 밝혔다. 당시 선장 A(70대)씨를 포함해 총 3명이 승선하고 있었다.

20일 오전 7시28분쯤 전북 군산시 옥도면 연도 해상에서 2.7t급 꽃게잡이 어선이 전복되는 사고가 나자 선장 등 어부들이 구명조끼를 입고 뒤집힌 배 위에서 구조를 기다리고 있다. 군산해경 제공

어선은 순식간에 뒤집혔고 승선원들은 바다로 떨어졌으나, 모두 구명조끼를 착용한 채 전복된 선체 위로 올라가 구조를 기다린 것으로 전해졌다. 해경은 신고 17분 후인 오전 7시45분쯤 현장에 도착해 승선원 전원을 구조했다. 구조된 선원들은 저체온증 증상을 보였으나 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

전복된 선체는 현재 해상에서 표류 중이며, 해경은 민간 해양재난구조대 선박을 투입해 사고 어선을 안전지대로 이동시킬 계획이다. 사고 해역에서 해양오염은 발생하지 않은 것으로 확인했다.

군산해경 관계자는 “선장의 판단으로 전복 직전 승선원 전원이 구명조끼를 착용했고, 이후 즉시 선체 위로 올라가 버틴 덕분에 인명피해를 막을 수 있었다”며 “선장의 진술 등을 바탕으로 정확한 사고 원인을 조사할 예정”이라고 밝혔다.

