KT&G, 한정판 '릴 하이브리드 3.0 미스티 로제 에디션' 출시

KT&G가 연말 시즌을 겨냥한 ‘릴 하이브리드 3.0 미스티 로제 에디션(lil HYBRID 3.0 Misty Rose Edition)’을 20일 출시한다.

KT&G가 20일 ‘릴 하이브리드 3.0 미스티 로제 에디션’을 출시한다. 사진은 ‘릴 하이브리드 3.0 미스티 로제 에디션’ 제품사진. KT&G 제공

크리스마스·연말 시즌을 맞아 그라데이션 로즈 컬러의 패키지에 동봉된 이번 에디션 제품은 톤다운된 장밋빛을 입힌 미니멀 무드의 디자인이 특징이다.

‘릴 하이브리드 3.0 미스티 로제 에디션’은 20일에 직영채널인 온라인 판매처 ‘릴 스토어’, ‘네이버몰’, 오프라인 릴 플래그십 스토어 ‘릴 미니멀리움’ 4개소에서 동시 출시된다.

총 2만대 한정 수량으로 출시되며, 전국에 위치한 1007개소의 ‘릴 스테이션’ 편의점에서도 만나볼 수 있다.

한편, ‘릴 하이브리드 3.0’은 액상 형태의 전용 카트리지와 스틱을 함께 사용하는 하이브리드 형식의 궐련형 전자담배 제품으로, ‘스탠다드 모드’, ‘클래식 모드’, ‘캐주얼 모드’ 총 3가지 흡연모드를 제공한다.

홍대화 KT&G NGP사업본부장은 “소비자 호응에 힘입어 ‘릴 하이브리드 3.0’이 연말 감성에 맞게 재탄생했다”라며 “앞으로도 소비자 선호도 기반의 다양한 제품 출시로 궐련형 전자담배 시장에서의 경쟁력을 강화해 나갈 것”라고 말했다.

