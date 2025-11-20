콜마비앤에이치, 국가품질경영대회 ‘품질경쟁력우수기업’ 선정

콜마비앤에이치가 ‘제51회 국가품질경영대회’에서 품질경쟁력우수기업으로 선정된 가운데, 콜마비앤에이치 임직원들이 기념촬영을 진행했다.

건강기능식품 ODM(연구·개발·생산) 전문기업 콜마비앤에이치가 19일 코엑스에서 열린 제51회 국가품질경영대회에서 ‘품질경쟁력우수기업’으로 선정됐다.

국가품질경영대회는 산업통상자원부 국가기술표준원이 주최하고 한국표준협회가 주관하는 국내 대표 품질경영 시상식이다. 품질 향상과 원가 절감, 생산성 제고 등을 통해 산업 경쟁력 강화에 기여한 기업과 단체를 매년 선정한다.

콜마비앤에이치는 품질경영 체계와 혁신활동 성과를 인정받아 올해 우수기업으로 이름을 올렸다. 이날 함께 열린 전국 품질분임조 경진대회에서도 음성공장 ‘오아시스+낙타’ 분임조가 상생협력부문 금상을, 세종공장 ‘HIM UP’ 분임조가 ESG부문 은상을 각각 수상했다.

두 분임조는 불량 요인 제거, 협력사 공동 개선, 환경개선 등 공장별 특성에 맞는 문제 해결 활동을 추진해 실제 성과를 냈다. 음성공장은 충전공정 조건을 최적화해 멀티바이알 공정의 부적합품률을 약 5% 낮췄고, 세종공장은 ‘헤모힘 환경개선’ 프로젝트를 통해 설비 개선과 공정 표준화를 추진하며 탄소배출과 폐기물 처리 비용을 줄였다.

콜마비앤에이치는 멀티바이알 충전 기술, 친환경 생산공정, 공정 표준화 역량 등을 기반으로 글로벌 고객사 협력 범위를 넓히고 있다. 특히 비(非)중국권 중심의 수출 증가세가 두드러지며 글로벌 건강기능식품 ODM 기업으로서 경쟁력이 강화되고 있다는 평가를 받는다.

회사 관계자는 “지속적으로 추진해 온 품질혁신의 성과가 외부에서 인정받은 것”이라며 “앞으로도 품질경영 고도화를 통해 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하겠다”고 말했다.

