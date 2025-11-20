“더본코리아 나쁘게 여론몰이 말라” 가맹점주들 전가협에 분노

더본코리아 가맹점주와 충남 예산상설시장 상인들이 지난 19일 서울 서초구 전국가맹점협의회 앞에서 진행한 ‘전가협 사실 왜곡 및 여론몰이 중단 촉구’ 기자회견에서 한 가맹점주가 항의 표시로 삭발하고 있다. 연합뉴스

빽다방과 홍콩반점 등 더본코리아 산하 브랜드 가맹점주들과 예산상설시장 상인들이 생계에 어려움을 겪고 있다며 전국가맹점주협의회(전가협) 등의 본사 비판 활동 중단을 강하게 촉구했다.

더본코리아 산하 브랜드 가맹점주 500여명은 19일 서울 서초구 전가협 앞에서 기자회견을 열고 “지금까지 우리는 각자의 자리에서 생존을 위해 최선을 다하며 불필요한 갈등과 소모전을 피하고자 했지만, 계속되는 악의적 공격으로 우리가 겪는 고통이 너무 커 침묵할 수 없는 지경에 이르렀다”고 밝혔다.

이어 “전가협에 소속된 점주는 더본코리아를 공정위에 신고한 연돈볼카츠 점주 단 5명에 불과하다”며 “이들은 더본코리아에서 돈을 받아내기 위해 활동하는 자들이며, 그들은 우리 3000여명 가맹점주들을 대표할 수 없다”고 지적했다. 그러면서 “대다수 점주들은 그들의 이기적이고 파렴치한 사익을 위한 왜곡된 주장에 동의하지 않는다”고 쏘아붙였다.

가맹점주들은 “전가협의 행동은 진짜 가맹점주들을 위한 일이냐”며 “우리 매장에 손님들의 발길이 끊기고 결국 문을 닫게 되는 것을 바라는 거냐”고 따져 물었다. 이들은 “도대체 더본코리아를 나쁜 기업으로 여론몰이하는 것은 무슨 의도냐”고 거듭 날을 세웠다.

계속해서 “더본코리아 가맹점주가 3000명이 넘고 우리가 책임져야 하는 가족과 직원들까지 생각하면 수천명의 생계가 걸려 있다”며 “우리의 매장과 삶이 훼손되지 않게 전가협은 허위와 왜곡 등 무책임한 행동을 멈춰달라”고 했다.

예산상설시장 상인들도 비슷한 문제를 호소했다.

상인들은 “더본코리아는 시장 활성화를 위해 메뉴 개발, 상권 분석 등을 지원했고 시장은 최근 2년여 만에 누적 방문객 850만명을 기록하는 등 지역 명소로 성장했다”며, “최근 일부 전가협 관계자와 유튜버의 허위 제보 및 왜곡된 콘텐츠로 인해 혼란이 발생했고 실제 상인들의 매출과 방문객 수에 악영향을 미쳐 상인들의 삶을 짓밟고 있다”고 어려움을 호소했다.

이들은 “부정적인 여론의 여파로 상인들의 매출은 급락하고 관광객은 끊기고 내일을 장담할 수 없는 지경에 이르렀다”며 “악의적 공격으로 인해 우리가 겪고 있는 고통이 너무도 커져, 더 이상 침묵할 수 없는 지경이며 허위 사실과 왜곡 콘텐츠 제작을 중지해달라”고 밝혔다.

앞서 전가협 측은 더본코리아 백종원 대표가 방송을 통한 대중적 인지도를 쌓으면서 과도하게 브랜드를 확장해왔다고 지적했다. 이들은 이로 인해 폐업과 손실로 생계를 위협받고 있다고 주장했다. 이들은 가맹점주들의 규탄 집회 후 낸 입장문에서 더본코리아가 현재 위기를 ‘을 대 을 갈등’으로 몰아가며 책임을 회피한다고 주장했다.

