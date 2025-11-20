이시영, 이혼 후 둘째 딸 공개…육아 도우려는 첫째子에 ‘눈물’

사진=이시영 SNS

배우 이시영(43)이 이혼 후 얻은 둘쩨 육아 근황을 공개했다.

19일 이시영은 자신의 개인 채널에 "난 며칠 째 밤을 새는 것인가…"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

이어 "너무 오랜만에 신생아 케어라 몸은 부서지는데, 하루 종일 웃음이 계속 나온다는. 진짜 둘째는 사랑인가 봐요"라고 덧붙였다.

그러면서 "조리원에서 집에 오자마자 시작된 둘째의 숙명. 예상하지 못한 오빠의 진짜 찐사랑. 정윤이가 이렇게나 사랑해 주다니"라고 쓰고 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 이시영은 딸을 품에 안은 채 미소지었다. 이시영의 아들 역시 동생을 살뜰히 돌보며 행복해했다. 아울러 이시영은 "우리 셋 새 보금자리 공사도 시작"이라고 적고 집 리모델링을 알렸다.

이를 본 누리꾼들은 "축하드립니다", "항상 행복하세요. 당신은 축복받았어요" 등의 댓글을 올렸다.

한편 이시영은 2017년 9월 조승현(52) 씨와 결혼, 4개월 만인 이듬해 1월 아들을 낳았다. 올해 3월 이시영은 조 씨와의 이혼을 발표했다. 올해 초 서울가정법원에 이혼 조정 신청서를 제출했으며, 소속사 에이스팩토리는 "상호 원만하게 합의해 이혼 절차를 진행 중"이라고 했다.

지난 7월 8일 이시영은 전(前) 남편 동의 없이 냉동 배아를 이식해 둘째를 임신했다고 밝혔다. 이날 본인 인스타그램에 "현재 임신 중이다. 결혼 생활 중 시험관 시술로 둘째 아기를 준비했다. 막상 수정된 배아를 이식받지 않은 채 긴 시간이 흘렀고, 이혼 이야기가 자연스럽게 오가게 됐다. 모든 법적 관계가 정리되어 갈 즈음, 공교롭게도 배아 냉동 보관 5년 만료 시기가 다가오면서 선택해야 하는 시간이 왔다. 폐기 시점을 앞두고 이식받는 결정을 내렸다. 상대방은 동의하지 않았지만, 내가 내린 결정의 무게는 온전히 안고 가려 한다"고 밝혔다.

이시영 전 남편 조승현 씨도 디스패치를 통해 입장을 밝혔다. 그는 "이혼한 상태라 둘째 임신에 반대한 건 맞다. 하지만 둘째가 생겼으니 아빠로서의 책임을 다하려고 한다"고 말했다. "이미 첫째가 있으니 자주 교류하며 지냈다. 둘째 출산과 양육에 필요한 부분도 협의해서 각자의 역할에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

이시영은 이혼 후 딸을 출산했다. 지난 5일 소속사 에이스팩토리는 "최근 이시영이 딸을 출산했다. 산모와 아이 모두 안정을 취하고 있다. 이시영은 건강 회복 후 활동을 이어갈 예정"이라고 했다.

한편 이시영은 ENA 월화드라마 '살롱 드 홈즈'에서 활약했다. 내년 HBO맥스에서 공개되는 '멘탈리스트'로 인사할 예정이다.

