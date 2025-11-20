타일러 "눈앞에서 샌드위치 뺏겨…스타벅스 연락 기다린다"

미국 출신 방송인 타일러 라쉬가 '스타벅스 샌드위치' 사건의 전말을 공개했다.

지난 19일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에는 배우 김석훈, 타일러, 전 야구선수 김병현, 그룹 '올데이 프로젝트' 타잔이 게스트로 출연했다.

이날 MC 유세윤은 타일러에게 "최근 직설하다가 대기업에서 사과를 했다더라"며 일명 '스타벅스 샌드위치' 사건을 언급했다.

타일러는 "제가 스타벅스를 자주 간다. 꼭 먹어야 하는 샌드위치가 있는데 운동 끝나면 그걸 먹는 게 루틴"이라며 말문을 열었다.

그는 "진열대에 딱 하나 남아서 잡았는데 직원분이 오시더니 '다른 손님 겁니다'라며 뺏어갔다. 매장 밖에서 모바일로 원격 주문한 외부 손님 거라 제가 양보해야 하는 상황이었다"고 말했다.

이어 "이런 황당한 에피소드를 SNS(소셜미디어)에 올렸는데 그게 엄청 터졌다. 기사가 엄청 쏟아지니까 스타벅스에서 입장문을 발표했다"며 "아마 많은 분들이 비슷한 경험을 했던 것 같다"고 웃었다.

이에 MC 김구라는 "타일러가 SNS 영향력이 센 애니까 잘못 걸렸다 싶었던 거다"며 농담했다.

타일러는 "미국에서는 이걸 이용해서 바이럴 마케팅을 한다. 이런 이슈가 생기면 그 사람을 위한 제품을 출시한다"고 마케팅을 제안했다.

김구라가 "사과하면 됐지. 타일러 샌드위치를 만들라는 거냐"며 황당해하자 타일러는 "하루 만에 조회수가 100만이 넘고, 브랜드 이름이 노출되는데 이걸 이용하는 거다. 연락 기다리고 있다"고 답해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지