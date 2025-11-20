“아들, 도시락 꼭 챙겨! 빵 먹지 말고”… 학교에 무슨 일? [수민이가 궁금해요]

학교 비정규직 노동자들이 20일 파업하면서 급식과 돌봄 제공에 차질이 빚어질 것으로 보인다.

전국학교비정규직노조가 전국 동시 총파업에 돌입한 지난 2024년 12월 6일 대구의 한 초등학교에서 학생들이 집에서 가지고 온 도시락이나 학교에서 준비한 대체급식으로 점심을 먹고 있다. 뉴스1

전국교육공무직본부와 전국여성노동조합, 전국학교비정규직노동조합으로 구성된 전국학교비정규직연대회의(연대회의)는 이날 서울, 인천, 강원, 세종, 충북 지역 학교 비정규직 조합원들이 총파업을 한다고 밝혔다.

연대회의는 교육 당국과 지난 8월부터 집단임금 교섭을 진행했으나 합의점을 찾지 못하고 파업을 결의했다. 연대회의에는 올해 4월 기준으로 교육공무직원 약 9만4000명이 가입해 있다.

연대회의 요구사항은 ▲기본급 인상 ▲방학 중 무임금 해소 ▲근속임금 차별 해소 ▲복리후생 차별 해소 등이다. 이 가운데 방학 중에 업무가 없는 급식실 조리종사자 등에 대한 무임금 해소에 대한 내용은 격차를 좁히기에 어려움을 겪는 것으로 전해졌다.

교육당국은 상황실을 설치해 파업 관련 긴급 사안 발생 등에 대응하기로 했다. 급식은 학교별 탄력적으로 식단을 조정하거나 대체식 등을 제공한다. 돌봄은 대체 프로그램 제공 등을 통해 정상 운영될 수 있도록 지원한다. 특수학교는 학교별 대책을 수립하고 단축수업 등 탄력적인 교육활동을 지원하기로 했다.

지난 19일 서울 시내 초등학교를 등교하는 학생들의 모습. 뉴스1

파업은 권역별로 나눠 하루씩 진행된다.

이날 서울과 인천 등에 이어 릴레이 파업 이틀째인 21일에는 광주, 전남, 전북,제주 노동자들이, 다음 달 4일에는 경기, 대전, 충남이, 5일에는 경남, 경북, 대구, 부산, 울산이 각각 파업을 벌인다.

앞서 학교 비정규직 노동자들은 지난해 12월 6일에도 하루 동안 총파업을 벌인 바 있다.

지난 2024년 12월 6일 서울의 한 초등학교 급식실에서 학생들이 배식받은 빵과 음료로 점심을 먹고있다. 공동취재단

교육부와 시도교육청에 따르면 당시 파업으로 전국 급식 대상 학교의 30.7%인 3910개교에서 급식이 제공되지 않아 빵과 우유 등을 대신 제공하거나 도시락을 가져오게 했다. 돌봄 프로그램도 제대로 운영되지 못했다.

