선우용여 "오른쪽 눈 망막 터져 보름간 실명…두렵고 막막"

배우 선우용여가 10년 전 실명 위기를 겪었다고 밝혔다.

지난 19일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '천재견 토리의 개인기에 기절한 선우용여(+선우용여 오른쪽 눈 충격 상태)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 선우용여가 시각장애인 유튜버 김한솔과 그의 반려견 토리를 만나는 모습이 담겼다.

선우용여는 18살 때 시력을 잃었다는 김한솔의 이야기에 조심스레 자신의 경험을 꺼냈다.

그는 "10년 전 오른쪽 눈 망막이 터지면서 보름 동안 시력을 잃은 적이 있다"며 "그때 정말 실망이 되더라. 이러다 영영 안 보이면 어떡하지 싶었다"고 회상했다.

이어 "다행히 수술해서 좋아졌지만 안 보이는 사람의 심정을 느낀다. 얼마나 막막한 일인지 그때 절실히 느꼈다"고 말했다.

그러면서 "약간의 핸디캡은 누구든지 있다. 마음의 핸디캡, 몸의 핸디캡이 다양하다. 그게 무슨 문제냐. 그것 때문에 토리도 만나고 그러지 않았냐"고 했다.

이에 김한솔은 "처음엔 막막했지만 지금은 할 수 있는 일을 찾고 있다. 최근에 토리랑 대회에 나가서 1등했다. '지금을 재미있게 살아야겠다'는 마음이 생겼다"고 공감했다.

선우용여는 "나는 여든이 넘어서 언젠가 죽지만 너는 이제 서른이라 이제 시작"이라며 김한솔을 격려했다.

