가족에게 맡긴 10억 전액 증발…전신마비 남성의 참담한 현실

교통사고로 전신 마비된 남성이 손해배상금 10억원을 부모에게 맡겼다가 8년 뒤 한 푼도 돌려받지 못한 사건이 화제다.
18일 JTBC '사건반장'에서는 30대 초반 불의의 사고로 전신마비 판정을 받은 남성 A씨의 사연이 소개됐다.
전문직이었던 A씨는 퇴근길에 겪은 교통사고로 전신마비 판정을 받았고, 이후 치료에 전념했지만 끝내 신경이 돌아오지 않아 인생은 이전과 완전히 달라졌다.
A씨는 사고에 대한 보험금과 손해배상금으로 총 10억원을 받았고, 이에 어떻게든 혼자 살아보겠다고 가족들에게 말했으나 부모의 지속적인 설득을 통해 결국 본가로 돌아왔다.
부모와 살게 된 이후 그는 "10억원은 나중에 의료기술이 더 발전하면 치료가 가능해질 수 있으니 그 때를 대비해 쓰지 말자"고 가족과 상의했다.
그리고 A씨는 보상금 10억원과 함께 자신의 전 재산을 부모님에게 드렸다.
8년 뒤 그사이에 부모는 경기도 토지를 매입해 단독 주택을 지었고, 각자 차도 한 대씩 뽑았으며 심지어 막내 아들의 도박 빚까지 차용증을 받고 대신 갚아줬다.
제보자는 그럴 때마다 부모의 경제 사정이 궁금했지만, 물었을 때 돌아오는 답변은 "넌 신경 쓰지 말라"였다.
그러다 A씨는 얼마 전 진실을 알게 됐다. 몸이 안 좋아져 전문적인 치료가 필요했던 제보자는 병원 근처에 집을 얻을 수 있도록 부모에게 10억원의 보상금을 돌려달라고 했는데 부모는 도리어 "돈이 어딨냐"며 화를 냈다.
A씨는 서운했지만, 그동안 부모의 헌신을 알기에 돈을 다 돌려받을 생각은 없다고 했다. 하지만 막내 동생 도박 빚을 갚기 위해 빌려준 돈은 꼭 돌려받고 싶다고 호소했다.
이어 제보자는 "저는 지금 기초생활수급자가 돼 심각한 통증 속에서 제대로 치료도 못 받고 있다. 그런데 가족은 남동생 가정을 위해 저만 희생하면 된다고 한다. 앞으로 어떤 선택을 해야 할지 판단이 서지 않는다"고 토로했다.
양지열 변호사는 "이건 분명히 횡령이고, 형사 처벌은 못 하더라도 돈을 돌려받을 수 있다. 특히 남동생이 빌린 돈은 차용증도 있어 금액이 명확하다"고 말했다. 이어 "개인적으로 민사소송을 통해 돈을 돌려받아야 한다고 본다"고 강조했다.
해당 영상을 본 누리꾼들은 "그게 가족이냐", "가족에게 배신당하는 상처가 더 크다", "사람 일은 모른다" 등의 반응을 보였다.
<뉴시스>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지