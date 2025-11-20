졸업 전 실무경험, ‘영커리언스’서 쌓으세요

서울시가 대학 재학생의 실무 역량을 강화하는 인턴십을 확대해 ‘청년정책 패러다임’ 전환에 나선다. 시는 2030년까지 1만6000명에게 실무 기회를 부여해 청년이 자기주도적으로 성장할 수 있도록 지원할 계획이다.



서울시는 이 같은 내용의 청년 일자리 분야 신규사업 ‘서울 영커리언스’를 19일 발표했다. 영커리언스는 젊음(young), 경력(career), 경험(experience) 합성어이다.



서울 영커리언스는 졸업한 미취업 청년에 초점이 맞춰져 있었던 기존 일자리 사업을 재학생 중심으로 재편하는 것이 핵심이다. 이번 계획을 통해 시는 사후 지원 중심의 기존 청년정책 기조에서 역량 강화와 성장 가능성에 선제 투자하도록 패러다임 전환을 유도할 계획이다.



영커리언스는 캠프·챌린지·인턴십Ⅰ·인턴십Ⅱ·점프 업 등 5단계로 구성된다. 내년 6000명을 시작으로 2030년 1만6000명까지 확대를 목표로 한다.



1단계 ‘캠프’는 경력 형성에 앞서 자신에게 맞는 진로와 직무를 탐색하는 과정으로 준비된다. 2단계 ‘챌린지’는 캠프에서 탐색한 진로와 직무를 직접 수행하며 포트폴리오를 만들어 가는 과정이다. 3∼4단계인 ‘인턴십Ⅰ·Ⅱ’에서 청년들은 기업 현장에서 실제 업무를 경험하게 된다. 인턴십은 학점을 인정하는 ‘현장실습 학기제’로 운영한다. 5단계 ‘점프 업’은 졸업 후 일자리를 찾지 못한 청년을 위한 취업 지원 프로그램이다. 시는 다음달 중 3500개 기업과 13개 공공기관을 바탕으로 인턴십Ⅱ 참여기업을 모집하고 내년부터 본격 운영에 나설 계획이다.



김철희 시 미래청년기획관은 “우리나라 대학 졸업 후 첫 취업까지 걸리는 기간은 평균 11.5개월로, 경제협력개발기구(OECD) 국가 평균(6개월)에 비해 2배 가까이 길다”며 “(이번 사업은) 사회진입 기간을 단축하는 전환적 정책 구조가 담겼다”고 설명했다.

