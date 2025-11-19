‘황금빛의 화가’ 클림트 초상화 3460억 낙찰

‘황금빛의 화가’로 불리는 오스트리아의 화가 구스타프 클림트(1862∼1918)가 그린 ‘엘리자베스 레더러의 초상’(사진)이 현대미술품 중에서는 최고 낙찰가 기록을 세웠다.



18일(현지시간) 미 CNN방송 등에 따르면 이날 미 뉴욕 소더비경매에서 클림트의 ‘엘리자베스 레더러의 초상’이 수수료 포함 2억3640만달러(약 3460억원)에 낙찰됐다. 기존 현대미술품 기록은 2018년 아메데오 모딜리아니의 ‘누워 있는 누드’ 1억5720만달러였다.



‘엘리자베스 레더러의 초상’은 클림트 작품의 최고 경매가도 경신했다. 지금까지는 2023년 판매된 ‘부채를 든 여인’ 1억800만달러가 최고가였다. 이 작품은 클림트의 말년인 1914년에서 1916년 사이 후원자였던 요제프 레더러의 20세 딸을 그린 작품이다. 화장품 회사 에스티 로더 창업자 에스티 로더의 아들 레너드 로더가 보유하던 것으로, 레너드가 지난 6월 사망하면서 경매에 나왔다.



클림트의 작품 중 전신 초상화는 이 작품을 포함해 두 점밖에 없는 것으로 알려졌다. 소더비는 “전신을 그린 대형 사교계 초상화이면서 클림트의 절정기(1912~1917년)에 제작된 작품은 극히 희귀하다”면서도 낙찰자의 신원은 밝히지 않았다.

