한·미 고위급 면담… 팩트시트 성과 공유

한·미 외교 고위 당국자들이 최근 발표된 한·미 정상회담 공동 설명자료(팩트시트) 성과와 의미를 공유하고, 비자제도 개선을 비롯한 한국 기업 지원 방안을 논의했다.



정기홍 외교부 공공외교 대사는 18일(현지시간) 미국 워싱턴에서 개최된 ‘2025 한·미 공공외교 포럼’ 계기에 국무부 고위 인사들을 면담했다고 외교부가 19일 밝혔다.



정 대사는 세라 로저스 미 국무부 공공외교 차관과의 면담에서 한·미·일 협력 기반의 대외 확장 공공외교 체계를 강화하고, 내년 미국 독립 250주년 기념 연계 사업 및 미래 세대 간 교류 확대 방안을 나눴다. 마이클 디솜브리 동아태 차관보와는 대미 투자 기업 인력의 미국 입국 관련 애로사항 해소와 ‘한·미 비자 워킹그룹’을 통한 비자 문제 개선 등 조지아주 사태 후속 조치 이행 방안을 논의했다.



미 허드슨 연구소와 통일연구원이 공동주최하고 한국 외교부가 후원한 포럼에서 양국 전문가들은 팩트시트 발표로 한·미 동맹의 지향점이 안보를 넘어 경제 번영과 첨단기술로 확장됐다며 이를 구체적으로 실행하기 위한 운영체제 혁신의 필요성에 공감했다.



이날 강경화 주미대사는 워싱턴 한국문화원에서 가진 취임 뒤 첫 특파원단 간담회에서 “무역·통상 및 안보 협의를 전격 타결하며 한·미동맹의 새로운 시작점에 서 있다”고 평가한 뒤 “제가 목격한 양국 정상 간 돈독한 신뢰와 강력한 협력 의지는 한·미 관계 발전에 중요한 기반이 될 것으로 믿는다”고 밝혔다.

