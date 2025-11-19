DL이앤씨, 필리핀 대통령과 에너지·인프라 사업 협력 논의

DL이앤씨는 박상신 대표 등 주요 경영진이 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 만나 에너지와 인프라 산업을 논의했다고 19일 밝혔다.

이번 면담은 마르코스 대통령이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석차 방한한 것을 계기로 지난 1일 부산에서 이뤄졌다. 의제로는 필리핀 정부가 추진하는 에너지, 인프라 사업에 DL이앤씨가 협력하는 방안이 주로 다뤄졌다.

페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령(왼쪽 다섯 번째)가 지난 1일 부산에서 박상신 DL이앤씨 대표(왼쪽 여섯 번째)와 만나 기념 촬영을 하고 있다. DL이앤씨 제공

필리핀 정부는 탄소 중립 실현과 전력 수요 대응을 위해 원전 건설 분야의 협력을 기대하고 있다고 DL이앤씨는 전했다.

앞서 DL이앤씨는 필리핀 최대 전력회사 메랄코와 업무협약을 맺고 필리핀 내 소형모듈원전(SMR) 도입에 협력하기로 했다. SMR은 대형 원전 대비 크기를 100분의 1 수준으로 줄인 것으로, 기존 원전처럼 대규모 부지가 필요하지 않으며 안정성이 높아 산업단지 등 전력 수요처 인근에 지을 수 있다.

DL이앤씨는 1993년 필리핀석유공사의 가스 탈황 설비 공사를 수주한 것을 시작으로 필리핀에서 업계 최다 시공 실적(15건)을 보유하고 있다고 소개했다. 2015년에는 필리핀 최대 정유회사 페트론이 발주한 필리핀 RMP-2 정유공장을 준공한 것이 대표적이다. DL이앤씨는 당시 약 2조2500억원에 사업을 수주했는데, 이는 국내 건설사가 동남아시아에서 수주한 사업 중 최대 규모로 알려졌다.

박 대표는 “DL이앤씨는 에너지 분야에서 독보적 기술력과 사업 실적을 보유하고 있다”며 “필리핀이 추진하는 에너지 사업의 최적 파트너라고 자부한다”고 말했다.

