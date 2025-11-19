농협경제지주, 조사료용 볏짚 수급안정 대응 강화!

사진=농협중앙회 제공

농협(회장 강호동)경제지주(축산경제대표이사 안병우)가 9월 하순부터 10월 하순, 벼 수확시기에 평년대비 잦은 비의 영향으로 약 한달 정도 볏짚 수확시기가 지연됨에 따라 가축 먹이용 조사료 볏짚의 수급안정을 위한 긴급 종합대책을 마련하고 가동하고 있다.

농협은 보파·춘파·재배면적 확대 등 파종 지원을 통한 동계조사료 추가생산과 더불어 수단그라스 등 고수확 전략작물 공급 확대, 전국적인 들풀 수거운동, 조사료 수거 작업비 지원 등으로 국내산 조사료 물량 확보에 역량을 집중하기로 했다. 또한 농협사료 미국 자회사 NH-Hay의 원초 조달, 가공능력 최대화를 기반으로 한 수입조사료 물량까지 더해 총 187천톤의 조사료를 공급할 계획이다.

특히, 지역 간 조사료 수급 불균형 완화와 관외 유통거래 확대를 목적으로 공급·구매 농·축협 간 볏짚 거래 시 롤당 최대 1만원을 지원한다. 종합적인 농협의 긴급대책이 본격적으로 시행됨에 따라 축산농가 사료비 부담 경감과 볏짚 수급 및 가격 안정화 등에 도움이 될 것으로 기대된다.

농협경제지주 안병우 축산경제대표이사는 “이번 대책은 볏짚 수급 불균형을 해소로 축산농가의 경영안정을 돕기 위한 조치다”라며 “앞으로도 각 지역본부, 농·축협 등 조직역량을 총동원해 조사료 수급에 차질이 없도록 노력하겠다”고 강조했다.

