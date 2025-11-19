신임 서울중앙지검장에 박철우…대검 반부패부장 주민철

법무부가 19일 대장동 사건 항소 포기에 관여했던 박철우 대검찰청 반부패부장(검사장·사법연수원 30기)을 서울중앙지검장으로 발령했다.

법무부는 이날 대검검사급 검사 2명에 대한 신규 보임 및 대검 검사급 검사 3명에 대한 전보 인사를 21일자로 시행한다고 밝혔다.

법무부는 "이번 인사는 서울중앙지검장 사직 등으로 인해 발생한 결원을 충원하여 검찰 조직의 안정을 도모하고, 그와 함께 대검 검사급 검사의 인적 쇄신도 함께 고려했다"고 설명했다.

박 검사장은 전남 목포 출신으로 서울대 외교학과를 졸업했다. 2010년 '스폰서 검사' 사건 당시 특검팀에서 활동했다. 울산지검, 광주지검에서 특수부장검사를 역임했다.

문재인 정부 시절 법무부 대변인과 서울중앙지검 2차장검사로 발탁됐지만 윤석열 정부 들어 부산고검 검사로 발령났다.

공석이 된 반부패부장 자리엔 주민철 중앙지검 중견2단 부장이 신규 보임됐다. 주 부장은 문재인 정부 당시 법무부 검찰과장 등을 역임했다. 대검 반부패부장은 전국 특수 사건을 지휘하는 자리다.

수원고검장 자리엔 이정현 법무연수원 연구위원(검사장)이 승진 임명됐고 서울고검 차장검사(검사장급)자리엔 정용환 서울고검 감찰부장이 승진 임명됐다.

이 고검장은 이른바 ‘검언유착’ 사건을 수사하며 당시 검찰총장이던 윤 전 대통령과 대립각을 세웠다. 그는 광주지검 형사1부장 시절 전두환씨를 사자명예훼손 혐의로 기소한 바 있다.

송강 광주고검장이 사의를 표명해 공석이 된 자리에는 고경순 법무연수원 연구위원이 임명됐다.

