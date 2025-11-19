'신세계家' 애니, 지갑 두께에…나영석 "이런 건 처음 봐"

혼성그룹 '올데이 프로젝트' 애니가 18일 유튜브 채널 '채널 십오야' 라이브 방송에 출연해 평소 들고 다니는 물건들을 공개했다. 유튜브 채널 '채널 십오야' 화면 캡처

혼성그룹 '올데이 프로젝트' 애니가 평소 들고 다니는 물건들을 공개했다.

18일 유튜브 채널 '채널 십오야'에서는 올데이 프로젝트의 라이브 토크가 진행됐다.

이날 멤버들은 가방 속 아이템을 공개하는 시간을 가졌다.

애니는 "평상시에 보부상인데 조그만 가방을 드는 걸 좋아한다"며 "들고 다니는 건 많다. 그래서 오늘은 엑기스만 갖고 나왔다"고 말했다.

가방 안에는 카드 지갑, 손세정제, 향수, 소화제, 강아지와 찍은 사진 등이 들어있었다.

나영석 PD는 애니의 카드 지갑을 보고 "빡빡하다"며 놀라워했다.

이어 "잠깐 잡아도 되냐. 카드 지갑이 이렇게까지 뚱뚱하다. 이런 건 처음 봤다. 카드 5개에 가운데 현금이 있다"고 소개했다.

애니는 "항상 혹시 모를 상황을 대비하기 위해 현금을 들고 다녀야 한다. 발렛비 같은 건 1000원 이렇게 내야 하니까 필요하다"고 설명했다.

이를 본 타잔은 "(지갑이) 다이어트 좀 해야 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 애니는 이명희 신세계 그룹 총괄회장의 외손녀이자 정유경 신세계 회장의 맏딸로, 지난 6월 '올데이 프로젝트' 멤버로 데뷔해 화제를 모았다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지