한수원, 미래 에너지 홍보관 'SSNC' 18일 경주엑스포서 첫선

한국수력원자력은 미래 에너지 전시 공간인 기업홍보관 'SSNC(SMR Smart Net zero City)'를 18일 정식 개관했다고 19일 밝혔다.

SSNC는 'SMR Smart Net zero City'의 약자로, 차세대 원자력 기술인 소형모듈원전(Small Modular Reactor, SMR)과 신재생에너지를 활용한 한수원의 비전을 담은 공간이다.

한수원 SSNC 개관 홍보 포스터. 한수원 제공

경주엑스포대공원 내에 조성한 SSNC는 한수원의 비전인 '탄소중립 청정에너지 리더'를 주제로 SMR과 신재생에너지 등 다양한 에너지원이 조화롭게 순환하는 미래 에너지 생태계를 몰입감 있는 영상으로 체험할 수 있다.

전시 공간은 인류 역사와 에너지의 여정을 담은 에너지 루프(ENERGY LOOP)를 비롯해 우리 일상을 밝히는 에너지의 원천인 대형 원자력 기술을 살펴보는 에너지 파운데이션(ENERGY FOUNDATION)-APR1400과 최신 SMR 기술을 소개하는 에너지 하모니(ENERGY HARMONY)-SMR으로 구성돼 있다.

이와 함께 360도 파노라마 스크린과 초대형 도시 모형을 통해 한수원이 그리는 지속가능한 미래를 보여주는 에너지 파노라마(ENERGY PANORAMA)-SSNC, 신에너지인 수소에서 영감을 받은 예술 작품을 전시한 에너지 비욘드(ENERGY BEYOND)-H2 등 5개 구역이 관람객을 맞는다.

SSNC는 화요일부터 일요일 사이 오전 10시부터 오후 6시까지 운영한다.

한수원 관계자는 "SSNC 홍보관은 탄소중립 사회로 나아가는 한수원의 비전과 노력을 국민과 공유하는 상징적인 공간으로 앞으로도 미래세대와 함께 지속가능한 에너지 여정을 이어가겠다"고 밝혔다.

한편 단체 관람의 경우 사전 예약을 통해 방문할 수 있고, 자세한 내용은 한수원 누리집을 참고하면 된다.

