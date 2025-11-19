‘24살 출산’ 이요원 “다시 돌아가면 결혼 일찍 안 해”

이민정의 유튜브 채널 '이민정 MJ' 화면 캡처

배우 이요원이 유튜브 채널 '이민정 MJ'에 출연해 과거로 돌아간다면 일찍 결혼하지 않겠다고 밝혔다.

지난 18일 배우 이민정의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 이민정이 '육아 동지'들과 육아 해방 캠핑을 떠난 영상이 게재됐다.

이날 공개된 영상에서는 이민정이 배우 이요원 및 육아로 친해진 지인들과 육아에서 탈출, 함께 캠핑을 떠나는 모습으로 눈길을 끌었다.

이민정은 이요원에게 “언니가 첫째 낳았을 때가 몇 살이었냐”고 물었다. 이에 이요원은 “스물네 살”이라고 답했다. 이에 이민정은 “완전 애기다. 지금 애린(이요원 첫째 딸)이 나이네”라고 깜짝 놀랐다.

이어 이민정이 이요원에게 다시 돌아가도 일찍 결혼할 것이냐고 물었다. 이요원은 "아니"라고 곧바로 대답해 웃음을 안겼다.

이요원은 "여배우여서뿐만이 아니라 그냥 여자로서 그렇게 굳이 일찍 결혼할 필요는 없다고 생각한다, 정말 결혼을 좋아하고, 결혼하고 싶은 여자 아니고서는"이라고 소신을 밝혔다. 이어 이요원은 "대신 그런 장점이 있다, 결혼 일찍 해서가 아니라 아이를 일찍 낳아서"라고 덧붙였다.

한편 이요원은 지난 2003년 6세 연상의 프로골퍼 출신 사업가와 결혼, 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

