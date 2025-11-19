술 취한 50대, 경찰 도움 거절…다음날 숨진 채 발견

뉴시스

집에 데려다 주겠다는 경찰의 도움을 거절한 50대 남성이 다음 날 같은 장소에서 숨진 채 발견됐다.

19일 경기남부경찰서에 따르면 지난 16일 오후 8시 4분쯤 시흥시 정왕동의 한 교차로에서 “도로와 인도 사이에 술 취한 사람이 누워 있다”는 행인의 신고가 접수됐다.

신고를 받고 출동한 경찰은 인도 옆에 누워있는 50대 주취자 A씨를 발견했다.

경찰은 A씨를 깨우고 이름과 주소 등을 물었고 A씨는 “○○에 살고 있다”고 말했다.

이에 경찰이 집으로 데려다주려고 하자 A씨는 도움을 거절했다.

경찰 차량에 강제로 탑승시킬 수 없었던 경찰은 A씨의 몸 상태를 체크하며 119를 불러주겠다고 했지만 A씨는 거부했다.

당시 비가 오는 상황이었기에 경찰은 A씨를 공원 정자로 부축해 옮겼고 이후 약 10여 분간 상태를 지켜보며 ‘귀가 해야 하지 않겠냐’ 등 대화를 나누다 시화병원 내 응급실에서 시비가 발생했다는 신고를 받은 뒤 현장을 떠났다.

A씨는 다음 날인 17일 오전 5시 44분쯤 정자에서 숨진 채 발견됐다.

타살 혐의점은 없었으며 극단적 선택의 정황도 없던 것으로 알려졌다.

A씨가 공원에 있던 당시에 비가 내린 점 등으로 미루어 짐작했을 때 저체온증으로 인해 사망했을 것으로 추정되고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지