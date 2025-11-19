박세영♥곽정욱, 딸과 첫 가족사진 “벌써 200일”

사진=박세영 SNS

배우 박세영, 곽정욱이 가족사진을 공개했다.

박세영은 지난 17일 자신의 인스타그램을 통해 "다른 아가들은 쑥쑥 큰다는데 우리 구별이도 벌써 100일이 지나고 200일이 다가오는 중"이라며 남편인 배우 곽정욱, 딸 곽나엘 양과 찍은 사진을 올렸다.

그는 "첫 가족사진이자 백일사진 남기고 왔습니다. 200일, 돌까지 예쁘게 잘 부탁드립니다"라고 덧붙였다.

공개된 사진 속에는 세 사람의 사랑스러운 모습이 담겼다. 곽정욱은 딸을 품에 안은 채 환하게 웃고 있으며, 박세영은 출산 후에도 변함없는 미모를 뽐냈다. 딸 구별이는 통통한 볼살로 귀여움을 더했고, 아빠를 닮은 듯한 모습이 눈길을 끌었다.

박세영은 2011년 SBS TV 드라마 '내일이 오면'으로 데뷔했다. 드라마 '내 딸 금사월'(2015~2016) '돈꽃'(2017~2018) '특별근로감독관 조장풍'(2019) '멘탈코치 제갈길'(2022) 등에 출연했다.

곽정욱은 아역 탤런트 출신으로, KBS 2TV 어린이 드라마 '요정 컴미'에서 강돌이 역을, SBS TV 드라마 '야인시대'에서는 소년 김두한 역을 맡아 얼굴을 알렸다.

박세영과 곽정욱은 KBS 2TV 드라마 '학교 2013'에서 만나 연인으로 발전해 2022년 결혼했다.

한편 박세영은 배우 곽정욱과 2022년 결혼했다. 이들은 2013년 방영된 KBS 2TV '학교 2013'으로 인연을 맺었다. 두 사람은 결혼 3년 만인 지난 5월 딸을 품에 안았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지