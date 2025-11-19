최현우 "'13억 당첨' 로또 1등 번호 맞혀…고소당할 뻔"

마술사 최현우가 로또 1등을 두 번 맞혔다고 밝혔다.

최현우는 18일 방송된 SBS TV 토크 예능물 '신발벗고 돌싱포맨'에서 "라이브 방송으로 5만 명 앞에서 실시간 라이브로 맞혔다"고 전했다.

그가 로또 1등을 두 번이나 맞혔다고 하자 '돌싱포맨' 호스트들은 "두세 자리만 불러 달라"고 부탁하기도 했다.

최현우는 자신이 마술사라 로또 번호를 맞혀도 큰 문제가 되지 않을 거라고 생각했다.

하지만 "복권 회사에 전화가 많이 와서 마비가 됐다. 고소 안 하는 조건으로 각서를 썼다"고 했다.

"(당첨자 발표 시각인) 토요일 8시 이전에 번호 이야기하지 말 것 등을 약속했다. 복권 홈페이지에 제 사과 영상도 있다"고 부연했다.

최현우가 당시 맞힌 로또 1등 당첨금은 13억5000만원이었다.

우주소녀 다영이 "당첨금 받았냐"고 묻자 최현우는 "그런 것 다 이야기 안 하는 걸로 했다"고 답했다.

그러면서 "SNS에서 하루에 (DM이) 100개가 온다. 다들 자기 사연을 쓴다"며 사람들이 로또 번호를 맞혀달라고 부탁한다고 덧붙였다.

