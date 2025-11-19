고개 숙인 日, 주머니 손 中… 갈등 속 日 굴욕 영상 확산

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언을 계기로 충돌 중인 중국과 일본이 18일 중국 베이징에서 대화 자리를 마련했으나 접점을 찾지 못했다.

류진쑹 중국 외교부 아주사 사장(아시아 국장)은 중국을 방문한 일본 외무성의 가나이 마사아키 아시아대양주국장과 이날 만남에서 다카이치 총리의 대만 관련 발언을 즉각 철회하라고 요구했으나, 일본은 이를 거부했다고 교도통신이 전했다.

류진쑹 중국 외교부 국장(우), 가나이 마사아키 일본 외무성 국장(좌). 중국 위위안탄톈 캡처

마오닝 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑을 통해 류 국장이 이날 협의에서 가나이 국장에게 다카이치 총리의 대중국 부적절 발언과 관련해 다시 한번 엄정하게 항의했다고 밝혔다.

마오 대변인에 따르면 류 국장은 이번 협의에서 “다카이치 총리의 발언이 국제법과 국제관계 기본 원칙을 심각하게 위반하고, 전후 국제 질서를 훼손하며, '하나의 중국' 원칙과 중일 4개 정치문서 정신을 심각하게 위배해 중일 관계의 정치적 기반을 근본적으로 훼손했다”고 지적했다.

마오 대변인은 또 브리핑에서 향후 중일 관계 전망을 묻는 중국중앙TV(CCTV) 기자의 질의에 “현재 중일 관계 상황은 다카이치 총리가 공개적으로 대만 관련 부적절한 발언을 하고 중국 내정에 노골적으로 간섭했기 때문”이라고 답했다.

이어 “일본 측은 즉각 잘못된 발언을 철회하고, 깊이 반성하며, 중국 국민에게 명확하고 책임 있는 설명을 내놔야 한다”고 거듭 강조했다.

일본 외무성은 협의 이후 발표한 보도자료에서 가나이 국장이 쉐젠 주오사카 중국 총영사관의 '다카이치 총리 참수' 극언에 대해 거듭해서 중국 측에 “매우 부적절하다”며 강력히 항의하고 적절한 대응을 조속히 취해 달라고 요구했다고 밝혔다.

가나이 국장은 중국이 자국민을 대상으로 '여행 자제령'을 내리면서 치안 상황을 주시해야 한다고 밝힌 데 대해서는 일본 치안이 악화하지 않았다는 반론을 제기하고 대응책을 촉구했다.

나이 마사아키(왼쪽) 일본 외무성 국장이 18일 중국 베이징에서 류진쑹 중국 외교부 국장과 회담을 마친 뒤 회담장을 나오며 대화를 나누고 있다. 로이터연합뉴스

일본은 중국의 집요한 다카이치 총리 발언 철회 압박에도 국내 보수층 여론과 안보 영향 등을 고려해 철회를 거부하며 중국에 대화로 문제를 해결하자고 제안해 왔다.

이날 협의 뒤 온라인상에는 류 국장이 주머니에 손을 넣고 굳은 표정으로 가나이 국장을 내려다보고, 가나이 국장은 류 국장에게 고개를 숙인 모습을 담은 동영상이 확산해 눈길을 끌었다.

특히 해당 영상이 관영 매체인 CCTV 계열 소셜미디어 계정 '위위안탄톈'에 게재됐다는 점으로 미뤄볼 때 중국 측이 이 장면을 의도적으로 공개·유포한 것으로 추측됐다.

약 20초짜리 영상에서 류 국장은 시종 굳은 얼굴로 가나이 국장을 대했다. 가나이 국장은 고개를 숙인 채 류 국장의 발언을 듣는 듯한 모습을 보이기도 했다.

전후 맥락에 대한 언급이나 구체적인 내용 설명 없이 공개된 영상이기는 하지만 일본 입장에서는 굴욕적인 모습처럼 비칠 수 있는 장면인 셈이다.

일본은 오는 22일 남아프리카공화국에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 다카이치 총리와 리창 중국 국무원 총리 간 대화 기회를 모색할 것으로 전망된다.

