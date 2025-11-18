AI부터 모듈원자로 등 에너지 분야까지… “신산업 육성 협력”

이재명 대통령의 아랍에미리트(UAE) 국빈방문을 계기로 18일(현지시간) 체결된 양국 간 양해각서(MOU)에서 가장 눈에 띄는 부분은 인공지능(AI) 분야에서의 대규모 협력 강화다. ‘원자력 신기술, AI 및 글로벌 시장 협력 파트너십 MOU’를 통해 차세대 발전원으로 꼽히는 소형모듈원자로(SMR)와 원전 AI 연계 기술 등 원전 분야 신산업 육성에 협력하며 글로벌 시장에 공동 진출할 기반을 마련하기로 했다. 특히 미국의 초대규모 AI 인프라 구축을 위한 ‘스타게이트’ 프로젝트 중 미국 역외에서 진행되는 UAE 사업에 우리나라가 동참하기로 했다.



한국과 UAE가 이날 정상회담을 계기로 서명 및 교환한 MOU 문건 7건 중 5건은 AI와 연관돼 있다. ‘한·UAE 전략적 AI 협력 프레임워크’는 AI 인프라 구축 등 AI 분야의 포괄적 협력 강화 추진을 골자로 한다. 구체적으로는 AI 투자와 AI 인프라 구축, AI 공급망 확장, AI 및 첨단기술의 채택 가속화, AI 연구개발 등의 분야에서 양국 간 포괄적 협력을 강화하고 이를 위한 ‘워킹 그룹’을 구성하고 운영하는 것이 주요 내용이다. 이를 통해 한국과 UAE는 AI 기술 및 응용 서비스의 개발부터 AI·에너지 인프라 구축 등에 이르기까지 폭넓은 전략적 협력 강화를 이루기로 했다.

회담장 이동하는 양국 정상 아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 18일(현지시간) 아부다비 대통령궁에서 열린 환영식에서 무함마드 빈 자이드 알나하얀 UAE 대통령과 사열을 받으며 회담장으로 이동하고 있다. 연합뉴스

‘한·UAE AI 분야 협력 MOU’는 양국 간 AI 분야 협력 확대를 위해 양국 연구기관·기업·전문가 교류를 지원하고 민간 교류 및 AI 투자를 촉진하는 내용의 MOU다. 한국과 UAE는 AI 교류 확대를 위해 AI 공동 연구, 기업·전문가 교류, AI 규제 샌드박스 및 AI 인증 관련 정보 공유 등을 추진하기로 했다. 또 ‘UAE AI 데이터센터’ 설립 및 산업별 AX(AI 전환) 프로젝트에 한국 기업 참여 등을 촉진하는데 협력하고 이를 위해 국장급의 AI 정책협의체를 구성 및 운영하기로 했다. 정부는 UAE AI 데이터센터 구축과 AX 프로젝트에 우리 AI 기업의 참여를 촉진할 수 있는 협력 근거를 반영했다는 점을 이번 MOU 체결의 의의로 꼽았다.



이와 함께 우리 정부는 세계 최대 규모의 AI 인프라 구축인 UAE 스타게이트 프로젝트 참여를 골자로 하는 양국 간 협력을 발표했다. UAE 스타게이트 프로젝트는 아부다비에 최대 5기가와트(GW) 규모의 AI 데이터센터 클러스터 구축을 목표로 하며 내년 첫 번째 200메가와트(MW)급 AI 클러스터를 가동할 예정이다. 초기 투자만 30조원 규모 이상이다. 정부는 아시아의 AI 수도를 목표로 하는 우리나라가 치열한 글로벌 시장을 선도하기 위해 주요국들과 전략적 협력이 중요하다고 판단하고 그 첫 단추로 UAE와 AI·에너지 분야 협력을 추진한다고 설명했다.



이외에도 ‘한·UAE 바이오헬스 분야 포괄적 협력에 관한 MOU’를 통해 AI 활용 의료제품 등 분야의 규제 협력체계를 구축하고 ‘지식재산 분야에서의 심화 협력에 관한 양해각서 개정에 관한 약정’을 통해 AI 기반 지식재산 행정 혁신 협력을 강화하기로 했다.

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 18일(현지 시간) 아부다비 카사르 알 와탄 대통령궁에서 열린 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 확대 정상회담에서 발언하고 있다. 뉴시스

또 이 대통령이 최근 UAE와의 공동 위성 개발 및 위성항법 인프라 구축 협력 등에 의지를 드러낸 가운데 양국은 해당 분야의 교류 확대 방안을 담은 ‘우주협력에 관한 MOU’도 맺었다. 이에 따라 달·화성 탐사 경험과 기술을 교환하고 인공위성을 공동 개발·협력하기 위한 기반이 마련됐다고 대통령실은 밝혔다.



이 대통령은 이날 아부다비의 UAE 대통령궁에서 공식환영식을 통해 국빈의 예우를 받았다. UAE 측은 이 대통령이 탑승한 차량이 지나가는 길 양쪽으로 태극기와 UAE 국기를 교차로 게양했고 기마병·낙타병 의장대 사열로 이 대통령을 맞이했다. 귀한 손님을 맞이할 때 선보이는 UAE 전통 공연 ‘알 아이알라’도 열렸다. 대통령궁 위 상공에서는 태극기를 상징하는 빨간색과 파란색 연기를 뿜으며 곡예비행을 펼쳤고 최고 수준의 의전인 21발의 예포 발사도 이뤄졌다.



환영식 이후 이 대통령은 무함마드 빈 자이드 알나하얀 UAE 대통령과 확대회담 및 단독회담을 총 약 57분에 걸쳐 진행했다. 회담 이후에는 국빈 오찬도 열렸다.

