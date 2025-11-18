에스와티니 "美 추방자 수용 대가로 75억 원 수령"

남부 아프리카의 소국 에스와티니 정부가 17일(현지시간) 미국이 추방한 불법체류자를 수용하는 대가로 510만 달러(약 75억원)를 받았다고 확인했다.



AFP통신에 따르면 닐 리켄버그 에스와티니 재무장관은 이날 의회에서 관련 질의에 정부가 이를 수령한 사실을 확인하며 "문의한 결과 미국 추방자 관련 자금이라고 통보받았다"고 답했다. 그러면서 미국에서 받은 자금이 에스와티니 재난관리청(NDMA) 계좌로 들어왔다고 덧붙였다.

미국이 추방한 불법체류자를 수용한 에스와티니 교정 시설. AP연합뉴스

앞서 휴먼라이츠워치(HRW)가 지난 9월 공개한 문서에 따르면 에스와티니는 미국에서 510만 달러를 받고 총 160명의 추방자를 수용하기로 합의했다. 에스와티니 정부가 이 자금의 수령을 확인한 것은 이번이 처음이라고 AFP통신은 전했다.



지금까지 미국에서 에스와티니로 추방된 불법체류자는 지난 7월 중순 미군 전세기를 타고 도착한 5명과 지난달 6일 입국한 10명 등 총 15명인 것으로 알려졌다.



양국 모두 지난달 에스와티니에 도착한 10명의 국적을 확인하지 않았으나 에스와티니인은 없고 베트남인 3명, 필리핀인 1명, 캄보디아인 1명이 포함된 것으로 전해졌다. 지난 7월에 추방된 5명도 범죄 이력이 있는 베트남·자메이카·쿠바·예멘·라오스 국적의 남성들로 에스와티니 출신은 1명도 없었다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 취임 후 대대적인 불법체류자 단속에 나서며 불법체류자 출신국이 송환을 거부할 경우 제3국으로 추방할 수 있다는 방침을 세웠다. 이에 따라 아프리카 대륙에서는 남수단과 에스와티니, 르완다, 우간다, 가나 등이 미국과 추방자 수용 협정을 체결했다.



인권 활동가들은 이민자가 해를 입을 수 있는 제3국으로 보내질 위험에 처했다며 이 정책을 비판한다.

<연합>

