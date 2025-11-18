농협, '2025년 농협장례식장전국협의회 워크숍' 개최

농협중앙회(회장 강호동)는 11월 17일부터 이틀간 경북 경주에서 「2025년 농협장례식장전국협의회 워크숍」을 개최했다고 밝혔다.
이번 워크숍에는 전국 농협장례식장 운영조합장, 농협중앙회 이광수 농업농촌지원본부 상무 등 총 80여명이 참석해 ▲ 2025년 업무추진사항 보고 ▲ 농협 장례식장의 업무혁신과 가치증대를 위한 전산시스템 개발 진행 사항 논의 ▲ 양산농협 양산장례식장 방문 견학 등을 진행했다.
농협은 2025년 10월말 기준 전국에 43개의 장례식장을 운영하고 있으며, 장례식장 운영농협 간 현장경험 및 정보 공유와 사업 활성화를 위해 2020년「농협장례식장전국협의회」(회장 세종연서농협 조합장 김병민)를 설립하여 농협 장례사업 경쟁력 강화에 큰 역할을 하고 있다.
일선 농업인들은 농협장례식장의 지원을 크게 반기고 있다. 최근 농협장례식장을 이용한 한 농업인은“농협에서 농업인 할인혜택과 무료 운구서비스 등을 지원해준 덕에 큰 부담없이 장례를 잘 치를 수 있었다”면서“농촌에서 이런 편의서비스와 다양한 혜택을 제공해 주어 큰 힘이 된다”라며 감사의 뜻을 전하기도 했다.
이광수 상무는 “농촌의 고령화가 심각한 상황에서 장제사업 활성화와 복지서비스 확대가 무엇보다 중요한 시점”이라며 “농촌 복지사업의 중요한 역할을 담당하는 농협장례식장 발전에 최선을 다하겠다”고 말했다.
