대구 동구, 최신형 산불진화 임차헬기 도입

대구 동구가 전국에서 처음으로 최신형 산불진화 임차헬기를 도입했다.

대구 동구는 가을 산불조심기간을 맞아 최신형 산불진화 임차헬기를 도입해 산불 예방과 진화업무에 나선다고 18일 밝혔다.

최신형 산불 진화 헬기 ‘BELL 505’. 대구 동구 제공

구청이 도입한 헬기는 지난 8월 제작한 최신형 헬기로 기종은 미국 벨사가 제작한 ‘벨(BELL) 505’다. 구청은 이 기종이 산불진화 용도로 투입되는 것은 국내 최초이며 신형 헬기를 산불 진화 용도로 사용하는 것도 전국 지방자치단체 중 최초라고 밝혔다.

해당 기종에는 디지털 방식의 계기판과 최신 항법장비 등 현대식 계기체계가 탑재해 있다. 전면 넓은 유리창 구조로 시야 확보가 탁월해 산불진화 및 예방활동에 최적화됐다.

산불진화용 밤비바켓 용량은 850L로 기존 구청이 임차한 헬기 보다 300L를 더 담수할 수 있어 효율적인 산불 대응도 가능하다.

윤석준 구청장은 “이번에 임차한 산불진화 헬기는 최신형으로 노후헬기 임차에 따른 위험성을 경감함과 동시에 산불발생시 신속한 산불진화에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

