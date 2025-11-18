‘123억’ 김환기 작품, 韓미술품 사상 두 번째 비싼 그림 됐다…1위는?

경매에서 123억원에 낙찰된 김환기의 전면 점화 ‘19-VI-71 #206’. 크리스티 제공

한국 추상미술 거장 김환기(1913∼1974)의 전면점화가 한국 미술품 경매 사상 두 번째로 높은 가격을 기록했다.

김환기의 1971년작 ‘19-VI-71 #206’은 17일(현지시간) 미국 뉴욕 크리스티가 진행한 ‘20세기 이브닝 세일’에서 본경매가 840만달러(약 123억원)에 낙찰됐다.

구매자 수수료를 포함한 총 낙찰가는 1029만5000달러(약 151억원)다. 이는 2019년 홍콩 크리스티에서 약 153억원에 거래된 김환기의 ‘우주’(05-IV-71 #200)에 이어 두 번째로 높은 기록이다.

‘19-VI-71 #206’은 가로 254㎝, 세로 203㎝ 크기의 전면점화로, 화면 전체를 푸른 점들로 채운 추상 작품이다.

김환기는 1963년 상파울루 비엔날레 참가를 계기로 미국 추상미술의 영향을 받아 뉴욕에 정착했고, 이후 점만으로 화면을 구축하는 ‘점화(點畵)’ 양식을 확립했다. 전면점화 연작은 1970년대 초 기량의 정점에서 제작됐다는 평가를 받아왔다.

크리스티는 해당 작품에 대해 “1971년 전면점화 중 200호 이상은 30점 이내로 추정될 만큼 희소성이 높다”고 설명했다.

이날 경매에는 이우환의 1986년작 ‘바람으로부터’도 함께 출품돼 120만달러(약 17억원)에 낙찰됐다. 한국 작가들의 작품이 크리스티 뉴욕 ‘20세기 이브닝 세일’에 나란히 출품된 것은 이번이 처음이다.

