대여투쟁 갈 길 바쁜데 계파 갈등 번질라… 野, 박민영 설화 “자그마한 일” 서둘러 진화

국민의힘 지도부가 잠잠했던 당내 계파갈등이 다시 불거질까 전전긍긍하고 있다. 장동혁 대표가 친한동훈(친한)계로 분류되는 김예지 의원 비하 발언을 한 박민영 대변인의 사의를 반려하자 ‘제 식구 감싸기’라는 비판이 제기되면서다.



국민의힘 송언석 원내대표는 18일 기자간담회에서 김 의원이 박 대변인을 허위사실 유포와 명예훼손 혐의 등으로 고소한 것과 관련해 “당내 일을 가지고 언론에서 지나치게 과도하게 반응하는 부분에 대해 자제해 주시기를 부탁드린다”고 했다. 송 원내대표는 발언 취지에 대한 질문이 이어지자 “마치 당 내분이 심각한 것처럼 비치기 때문에 조심해야 한다는 취지”라고 설명했다.

장 대표가 강조하는 ‘단일대오’ 기조에 맞춰 대여투쟁에 당력을 집중하던 차에 또다시 계파갈등이 표면화할 조짐이 보이자 지도부가 서둘러 차단에 나선 것이다.



박 대변인은 지난 12일 한 유튜브에 출연해 김 의원이 비례대표로 2번 국회의원에 당선된 것을 지적하며 “장애인 너무 많이 (비례대표를) 할당해서 문제”, “막말로 김예지 같은 사람은 눈 불편한 거 빼고는 기득권”이라는 등의 비하 발언을 해 논란을 일으켰다. 장 대표는 전날 박 대변인에게 ‘엄중 경고’를 내렸고, 박 대변인이 사의를 표명했으나 수용하지 않은 것으로 전해졌다.



그러자 당내 친한계 인사를 중심으로 ‘솜방망이 처분’이라는 지적이 제기됐다. 박 대변인이 평소 친한계 인사들을 겨냥해 “내부총질 세력”이라고 비판하며 사실상 ‘한동훈 저격수’로 활동해온 만큼 지도부가 감싸기에 나섰다는 것이다. 박 대변인은 윤석열정부 대통령실 행정관 출신이다.

지난 9월 16일 장동혁 국민의힘 대표가 서울 여의도 국회에서 열린 신임 대변인단 임명장 수여식에서 박민영 대변인에게 임명장을 수여하고 있다.

국민의힘 박정하 의원이 이날 MBC 라디오에서 “(박 대변인의) 표현 수준, 인식이 상식적인 선을 벗어났기 때문에 당에 부담이 없으려면 사의를 수용했어야 했다”고 지적했고, 양향자 최고위원도 전날 YTN 라디오에 출연해 “장애인 비하 발언이 맞다면 징계해야 된다고 보고 엄중 경고로는 끝나서는 안 된다”고 직격했다.



다만 당내 소수파의 공개 반발이 이어질지는 미지수다. 한 친한계 의원은 통화에서 “박 대변인의 잘못을 지적하더라도 특정 계파 인사의 입에서 나온다면 정당한 비판으로 보지 않고 내부총질 프레임이 씌워지지 않나”라며 “그러니 더 이야기를 할 수 없는 것”이라고 말했다.



대장동 사건 항소포기 사태 등 긴급 현안이 산적한 상황과 침체된 당 지지율도 지도부로서는 ‘확전’을 막아야 하는 이유다. 항소포기 사태 관련 국정조사 특별위원회 구성을 위해 연일 여론전을 펼치는 가운데 당 내분이 부각된다면 대여투쟁 동력이 떨어지기 때문이다. 송 원내대표는 이날 ‘박 대변인이 친윤이고 김 의원이 친한이라 (장 대표가) 사의를 반려한 것 아니냐’는 질문에 “왜 국민의힘에서 노력하고 있는 여러 일들 중에 굳이 자그마한 내부적인 일을 가지고 이렇게 오랫동안 집착해서 기사화하려고 하는가”라고 반발했다.

