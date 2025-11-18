남자 테니스 ‘빅2’ 알카라스-시너 맞대결 직관하러 가자∼‘현대카드 슈퍼매치 14 야닉 시너 VS 카를로스 알카라스’ 선예매 티켓, 10분 만에 전량매진

세계 남자 테니스계를 양분하고 있는 ‘빅2’ 카를로스 알카라스(스페인, 세계랭킹 1위)-야닉 시너(이탈리아, 세계랭킹 2위)의 맞대결을 한국에서 볼 수 있는 흔치 않는 기회에 한국 테니스팬들의 반응이 뜨겁다.

현대카드는 ‘현대카드 슈퍼매치 14 야닉 시너 VS 카를로스 알카라스’의 선예매 티켓이 전량 매진을 기록했다고 18일 밝혔다.

18일 정오에 진행된 현대카드 회원 대상 선예매는 예매 시작 10분만에 준비된 수량 전체가 마감됐다. 그만큼 ‘현대카드 슈퍼매치 14 야닉 시너 VS 카를로스 알카라스’에 대한 한국테니스팬들의 뜨거운 호응을 증명했다.

19일 정오부터 시작되는 일반 예매에 대한 관심도 커지고 있다. 티켓은 NOL 인터파크를 통해 구매할 수 있다. ‘현대카드 슈퍼매치 14 야닉 시너 VS 카를로스 알카라스’ 일반 예매에 대한 자세한 내용은 현대카드 DIVE 앱과 홈페이지, 현대카드 공식 인스타그램 계정을 통해 확인할 수 있다.

Carlos Alcaraz, of Spain, celebrates after defeating Jannik Sinner, of Italy, in the men's singles final of the U.S. Open tennis championships, Sunday, Sept. 7, 2025, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

내년 1월 10일 인천 인스파이어리조트 아레나에서 열리는 이번 ‘현대카드 슈퍼매치 14 야닉 시너 VS 카를로스 알카라스’는 세계 남자 테니스 랭킹 1·2위의 만남이자, 글로벌 최초로 양 선수의 단독 이벤트 경기를 한국에서 관람할 수 있다는 점에서 공개 직후부터 엄청난 주목을 받았다. 야닉 시너와 카를로스 알카라스는 ‘테니스 빅3 시대(조코비치·나달·페더러)’의 뒤를 이어 ‘알카라스-시너 시대’를 열었다고 평가받는 현역 최고 선수들로, 이들의 매치는 전 세계인이 가장 보고싶어 하는 라이벌전으로 손꼽힌다.

Italy's Jannik Sinner reacts as he wins a point against Bulgaria's Grigor Dimitrov during a fourth round men's singles match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Monday, July 7, 2025. (AP Photo/Kin Cheung)

MASON, OHIO - AUGUST 18: Jannik Sinner of Italy plays a backhand during the men's singles finals match against Carlos Alcaraz of Spain during Day 12 of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center on August 18, 2025 in Mason, Ohio. Dylan Buell/Getty Images/AFP (Photo by Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

‘현대카드 슈퍼매치’는 스포츠와 문화를 결합한 현대카드만의 독창적인 컬처 마케팅 브랜드로, 현대카드의 브랜드에 대한 신뢰와 영향력만으로 글로벌 1·2위의 톱 플레이어들을 초청하는 국내 최초이자 유일무이한 스포츠 라이벌 매치 이벤트다.

2005년 마리아 샤라포바와 비너스 윌리엄스의 테니스 매치를 시작으로, 20년간 피겨스케이팅·스노보드·댄스스포츠·골프 등 다양한 종목에서 쉽게 접하기 어려운 세계 최고 수준의 라이벌 매치를 한국에서 직접 즐길 수 있는 경험을 제공하며 비교 불가한 프리미엄 스포츠 이벤트의 대표적인 상징으로 자리매김했다.

한편, ‘현대카드 슈퍼매치 14 야닉 시너 VS 카를로스 알카라스’는 tvN와 티빙(TVING)을 통해 생중계된다.

