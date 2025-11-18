테무·알리·아마존 직구 제품 보니…전파 안전성 '부적합'

해외 전자상거래 플랫폼을 통해 직접 구입한 전자 제품 중 헤어드라이어와 휴대용 선풍기 등 일부 제품의 전파 안전성이 기준에 못 미치는 것으로 나타났다.

과학기술정보통신부는 우리 국민이 해외 플랫폼에서 자주 사서 쓰는 정보통신기술(ICT) 제품 29개를 검사한 결과 7개 제품이 전자파 적합성(EMC) 기준에 부적합했다고 18일 밝혔다.

해외 직구 제품 중 ‘개인 사용 목적’ 제품은 전파 관련 KC 인증이 면제된다. 하지만 무선 이어폰과 무선 키보드, 무선충전기, 선풍기 등 일상에서 많이 쓰는 제품 안전성에 대한 우려가 제기되면서 정부가 안전성 검증에 나섰다.

검사 결과 테무와 알리, 아마존에서 판매하는 헤어드라이어, 전기드릴, 휴대용 선풍기, 목걸이형 선풍기, 스탠드형 선풍기, 무선 마이크, 폐쇄회로(CC)TV가 부적합 판정을 받았다. 이 제품들은 전자파 방출량이 기준을 초과하거나 비허가 주파수를 사용하는 등 무선 기준을 충족하지 못했다. 제조사나 제품명조차 제대로 표기되지 않은 상품들이 포함됐고, 국내에 잘 알려진 해외 유명 제조사 제품은 없었다.

과기정통부는 국내외 온라인 플랫폼에 부적합 제품에 대한 판매 차단을 요청하고, 국립전파연구원과 소비자24 홈페이지에 관련 제품 정보를 공개했다. 과기정통부 관계자는 “해외 직구를 통해 위해 물품이 국내 유통되지 않도록 안전성 조사 및 모니터링을 하고, 공정거래위원회, 관세청 등 관계 기관과 협력을 지속할 계획”이라고 밝혔다.

