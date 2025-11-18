“과잉 표적 수사”…김영환 충북도지사 정면 돌파 선언

김영환 충북도지사가 최근 자신을 둘러싼 수사에 대해 “먼지털기식 수사이자 정치적 탄압”이라며 강하게 반발했다.

김영환 충북도지사가 18일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열어 최근 자신을 둘러싼 수사에 대해 입장을 설명하고 있다.

김 지사는 18일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열어 “이번 수사는 지방선거를 앞두고 저의 불출마를 유도하기 위한 정치적 탄압”이라며 “명백한 과잉 표적 수사”라고 주장했다. 또 “4개월에 걸친 수사로 도정이 발목을 잡히고 있다”며 “도지사로서의 능력이 저하될까 우려된다”고 했다.

그는 “녹취 파일을 근거로 한 수사는 정당성이 결여돼 있으며 저에 대한 직접적인 혐의나 모의 내용이 없음에도 불구하고 압수수색과 소환이 반복되고 있다”고 토로했다. 특히 “경찰이 공개적인 압수수색과 10차례 이상 조사, 수십 명의 증인과 피의자 소환에도 직접 증거를 확보하지 못했다”고 강조했다. 그러면서 “1년 6개월 녹취 파일에 의존해 별건 수사를 이어가고 있다”며 “제 핸드폰 포렌식에서도 아무런 증거가 나오지 않았다”고 덧붙였다.

김 지사는 돈 봉투를 건넨 의혹을 받는 한 인물에 대해서 “충북 농업 발전에 기여한 인물로 사익을 취한 적이 없다”며 “경찰의 강압 수사로 심리적 충격을 받고 있다”고 전했다. 이어 “농업기술원 관계자까지 조사하는 것은 행정과 정책을 침해하는 직권남용”이라고 비판했다. 그는 “도정의 안정을 위해 조속한 수사 종결을 부탁드린다”며 “향후 국회 소통관을 통해 국민에게 억울함을 호소할 계획”이라고 말했다.

내년 지방선거와 관련해 김 지사는 “도민의 판단을 기다릴 것”이라며 “피선거권이 있는 한 출마할 수 있다”고 했다. 이어 그는 “저의 진퇴에 관해서는 충북 도민만이 결정할 수 있다”고 주장했다.

이에 대해 경찰 관계자는 “법과 원칙에 따라 절차대로 수사 진행 중"이라며 “별건이 아니라 동일인에 대한 동일 내용의 관련 사건으로 보아야 한다"고 설명했다. 또 “압수한 증거에 대해 영장 모두 받았고 법원에서도 준항고 절차를 통해 적법성 인정해 준 것으로 안다”고 전했다.

김 지사는 해외 출장을 앞두고 충북체육회 관계자 등에게 돈 봉투를 받은 혐의 등으로 경찰 수사를 받고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지