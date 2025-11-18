기후장관, 2035 NDC 발표…호주⋅덴마크 등과 정책 비전 공유

정부가 2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC)를 국제사회에서 공식 발표하며 2050년 탄소중립과 탈탄소 녹색 전환 의지를 표명했다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 지난 10일부터 오는 21일까지 브라질 벨렝에서 개최되는 제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30)에 참가해 18일 자정(현지시각 오후 12시) 무렵 고위급회의에서 한국의 2035 NDC인 2018년 대비 53∼61% 감축 목표를 밝혔다. 김 장관은 점점 복잡해지는전 지구적 차원의 불확실성에도 불구하고 브라질 토착언어인 ‘무치랑’ 정신을 바탕으로 다자주의에 기반해 기후위기에 대응할 것을 국제사회에 촉구했다.

현지시간 17일 김성환 기후에너지환경부 장관이 브라질 벨렝에서 제30차 유엔기후변화협약당사국총회(COP30) 부대행사로 탈석탄동맹(PPCA) 등이 주관한 ‘청정에너지 전환 가속화 이니셔티브’에 참석하여 탈석탄동맹 동참 선언을 하고 있다. 기후에너지환경부 제공

정부는 NDC 발표에 앞서 한국시간 17일 오후 9시경(현지시간 오전 9시) 석탄발전의 단계적 폐지 달성을 목표로 하는 국제협력 이니셔티브인 탈석탄동맹(PPCA)에 동참을 선언했다. PPCA는 석탄발전의 단계적 폐지를 목표로 정책교류, 기술적 지원 등 실질적 협력 플랫폼을 제공한다. 현재까지 180여개 회원(정부∙지방정부∙기업 등)이 이에 참여하고 있다. 우리나라의 경우 충청남도, 경기도 등 8개 지방정부가 이미 가입한 바 있다.

김 장관은 17일 오후 10시 30분(오전 10시 30분)에는 ‘기후∙청정에너지 전환 포럼’에 참석해 주요국 장관과 재생에너지 중심 탈탄소 전환에 대한 정책 비전을 공유했다. 해당 행사는 지난 제28차 당사국총회에서 합의된 ‘전지구적 재생에너지 발전용량 3배, 에너지 효율 2배’의 이행을 가속화하기 위한 논의의 자리로 기후에너지환경부와 한국에너지공단이 공동으로 개최했다.

이날 행사에서는 호주의 크리스 보웬 기후변화∙에너지∙환경∙수자원부 장관, 포르투갈의 장 바호카 에너지부 차관, 덴마크의 올레 톤케 기후대사가 주제발표 세션에 참여해 ‘재생에너지 중심 에너지 전환을 통한 전 지구적 탄소중립 달성’을 주제로 논의를 펼쳤다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 17일(현지시간) 브라질 벨렝에서 열리고 있는 제30차 유엔기후변화협약당사국총회(COP30)에 참석하여 2035 NDC 목표에 대하여 고위급 국가발언을 하고 있다. 기후에너지환경부 제공

김 장관은 “기후위기 대응은 운명공동체인 지구촌이 함께 해야 하는 모든 인류의 과제”임을 강조하며 “기후에너지환경부는 앞으로도 국제사회와 협력하며 전 지구적 탈탄소 전환에 적극 참여하여 대한민국이 탈탄소 녹색 문명을 만드는 모범국가가 될 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지