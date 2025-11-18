중부내륙고속도 고령2터널 3중추돌 뒤 화재, 2명 사상…통행 재개

18일 중부내륙고속도로 고령2터널에서 화물차 3대가 잇따라 추돌해 1명이 숨지고 1명이 다쳤다.

이 사고로 터널 내 통행이 한때 전면 차단됐다.

중부내륙고속도 고령2터널 3중 추돌사고. 고속도로 CCTV 화면 캡처

경북도소방본부에 따르면 이날 낮 12시 34분께 경북 고령군 성산면 오곡리 중부내륙고속도로 양평 방향 58㎞ 지점 고령2터널 안에서 화물차 3대가 잇따라 추돌하며 이 중 5t 트럭 1대가 전소했다.

사고로 불이 붙은 트럭에 타고 있던 운전 기사 1명이 그 자리에서 숨지고, 또다른 화물차 운전 기사 1명이 다쳐 병원으로 이송됐다.

소방대는 사고 직후 펌프차 등을 투입해 이날 오후 1시 9분께 큰 불길을 잡았으며, 오후 1시 47분께 완전히 진화를 마쳤다.

사고 직후 터널 내부와 인근 구간에 연기가 퍼지자 한국도로공사는 양평 방향 고령2터널 구간 통행을 한때 전면 차단하고 국도 우회를 안내했다.

차량 통행은 불이 꺼진 오후 1시 55분께부터 1개 차로에서만 가능했다가, 오후 2시 18분 현재 정상적으로 재개됐다.

경찰과 소방당국은 화물차간 추돌사고가 화재로 번진 것으로 보고 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다.



