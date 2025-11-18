서울시 “천준호 즉각 고소…한강버스 허위사실 유포”

서울시가 더불어민주당의 ‘오세훈 시정실패 정상화 태스크포스(TF)’ 단장인 천준호 의원에 대해 허위사실 유포 혐의로 고소 절차에 착수했다.

천준호 더불어민주당 의원. 연합뉴스

서울시는 18일 대변인실 명의의 입장문을 내고 “금일 민주당 천준호 의원이 YTN라디오 ‘김영수의 더 인터뷰’에서 한강버스 사고 외부유출 금지령 등 전혀 사실이 아닌 내용을 유포한 데 대해 즉각적인 고소 절차에 착수했다”며 “천 의원의 허위사실 유포는 단순한 정치공세를 넘어 공직자의 명예와 서울시 정책에 대한 시민의 신뢰를 심각하게 훼손하는 행위”라고 밝혔다.

이날 천 의원은 해당 라디오에 출연해 최근 서울시가 한강버스 관련 여러 사고를 은폐했다고 주장했다.

이에 대해 서울시는 “‘오세훈 시장 검증 TF 단장’이라는 미명으로 근거 없는 주장과 가짜뉴스를 반복적으로 퍼뜨리는 행태를 묵과할 수 없다”며 “더 이상 국회의원 면책특권 뒤에 숨어 시민들에게 거짓 정보를 퍼뜨리고, 혼란을 주는 행태가 반복되어서는 안될 것”이라고 비판했다.

그러면서 “앞으로 시정을 정치적으로 왜곡하고 허위 사실을 유포하는 행위에 대해서는 즉각적인 법적 조치 등을 통해 단호히 대응해 나가겠다”고 강조했다.

