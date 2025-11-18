대통령실 “북측에 대결 의사 없어…긴장 완화 신뢰 회복 노력해 나갈 것”

대통령실은 18일 한·미 정상회담 ‘조인트 팩트시트’(공동 설명자료) 등과 관련, 한·미가 대북 적대 의사를 공식화했다는 북한의 평가에 대해 남북 간 긴장 완화와 신뢰 회복을 위해 노력해 나가겠다는 입장을 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인. 연합뉴스

강유정 대통령실 대변인은 서면브리핑을 통해 “정부는 조선중앙통신의 논평과는 달리 북측에 적대나 대결 의사가 없으며, 남북 간 긴장 완화와 신뢰 회복을 위해 일관되게 노력해 나가고자 한다”고 강조했다.

강 대변인은 이어 “한·미 간 안보 협력은 안보를 튼튼히 하고 국익을 수호하기 위한 것”이라며 “정부는 앞으로도 한·미 동맹이 한반도와 역내 평화 안정에 기여할 수 있게 노력해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

북한은 이날 조선중앙통신 논평을 통해 한·미 팩트시트와 한·미 안보협의회의(SCM) 공동성명에 대해 “대결적 기도가 다시 한 번 공식화, 정책화”됐다며 “국가의 주권과 안전이익, 지역의 평화수호를 위한 보다 당위적이며 현실 대응적인 조치를 취해 나갈 것”이라고 밝혔다.

