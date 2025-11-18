박양호 대구정책연구원장 “북극항로 거점 포항·대구, 세계자유도시 거점으로”

북극항로 개척이 대구와 경북의 새로운 성장 기회로 떠오른 가운데, 북극항로 거점인 포항 영일만항과 대구 등 내륙거점도시과 연계해 국내외 기업활동이 자유로운 세계자유도시회랑(거점)으로 발전하는 장기 비전이 제시됐다.
박양호 대구정책연구원장은 지난 17일 서울에서 열린 '국토 다핵화와 지방분권 강화 방안 모색‘ 심포지엄에 참석해 ’북극항로거점과 세계자유도시회랑 구상: 대구경북 사례‘를 주제의 기조발표에 나서 이같은 전략을 제시했다.
그는 지구온난화로 북극해 해빙이 빠르게 진행되면서 아시아-유럽 간 물류 이동 경로가 근본적으로 바뀔 수 있다고 진단하고, 북극항로가 △글로벌 신물류항로 △글로벌 신자원개발항로 △글로벌 신국제관광항로로서의 가치가 크다고 강조했다.
박 원장에 따르면, 기존 수에즈 운하 경로는 2만2000㎞에 달하지만 북극항로는 1만5000㎞로 단축돼 거리가 30% 줄고, 운항일수도 40일에서 30일로 단축된다. 물류비용은 약 25% 절감되며, 대형 컨테이너선 척당 200만~500만달러의 연료비 절감 효과가 기대된다.
박 원장은 “북극은 전 세계 석유 매장량의 13%, 천연가스의 30%가 묻혀 있으며, 첨단신업개발에 필수 자원인 의토류는 1억t 이상으로 10조달러 가치에 달해 500년 사용이 가능하다”는 추정치를 소개했다. 이어 “구리·니켈·코발트 등 주요 광물자원과 다이아몬드·금 등 귀금속도 다량 매장돼 있으며 세계 수산자원의 42%가 존재하는 북극지역이 새로운 어장으로서 가치가 크다”고 강조했다.
박 원장은 북극항로의 전략적 진출을 위해 한국에서 북극항로와 가장 가까운 거점항만인 포항 영일만항을 북극항로 진출 거점으로 제시했다. 그는 "북극항로 진출을 위해서는 복수 거점 체제를 구축해야 시스템안정성과 시너지를 확보할 수 있다"며 “포항~울산~부산을 잇는 동남권 트리플 복수거점을 육성해야 한다”고 강조했다.
이어 “영일만항을 중심으로 ‘대구와 경북의 구미(G)·대구(D)·경주(G)·포항(P)’을 연결하는 북극항로 개척의 전략거점회랑이 중요한 역할을 수행해야 한다”며 "대구의 전략적 요충지 기능과 대구경북신공항 및 사통팔달 광역 교통망을 이용한 대구의 물류허브역할이 영일거점항만과 고도로 연계된 회랑이 구축돼야 한다"고 밝혔다.
박 원장은 특히 북극항로 연계 대구경북의 GDGP 전략거점회랑을 ‘세계자유도시회랑’으로 크게 발전시켜야 한다고 했다. 대상 구역도 구미~대구와 영천·경산~경주~포항 을 제안했다.
박 원장은 “GDGP회랑에 세계적 기업활동, 국제금융, 국제관광 등의 복합기능이 자유롭게 이뤄질 수 있도록 해야 한다”면서 이를 통해 “대구경북의 해양과 내륙이 연계된 글로벌 세계자유경제 게이트웨이로의 대변화가 가능할 것”으로 전망했다.
박 원장은 “단순한 신산업화와 수출주도전략을 뛰어넘어 북극항로 뉴프런티어 기회와 연계해 글로벌 자유투자허브를 GDGP 해륙 프리존 도시회랑에 구축해 대구·경북, 영호남을 아우르는 남부거대경제권, 나아가 대한민국의 글로벌 신(新)성장판을 새롭게 만들어 가야 한다"고 강조했다.
