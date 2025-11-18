'성범죄자에 불륜 상담' 하버드 前총장 "공적 활동 중단할 것"

미국 재무장관 출신인 로런스 서머스(70) 하버드대 전 총장이 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인에게 불륜 상담을 한 사실이 드러났다.



이에 따라 하버드대 종신 교수로 재직 중인 서머스 전 총장은 향후 공적 활동을 중단하겠다는 입장을 천명했다.

로런스 서머스 전 미국 재무장관. EPA 연합뉴스

17일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 서머스 전 총장은 "제 행동에 깊은 수치심을 느끼고 있다"며 이같이 밝혔다.



다만 그는 공적인 활동을 중단하더라도 하버드대에서의 경제학 강의는 계속하겠다고 덧붙였다.



서머스 전 총장이 엡스타인에게 혼외관계에 대한 조언을 구했다는 사실은 지난주 연방 하원의 민주당 의원들이 공개된 문서를 통해 처음 공개됐다.



문서에 따르면 서머스 전 총장은 엡스타인이 체포되기 전인 2019년 3월까지 최소 7년간 긴밀하게 이메일을 주고받았다.



특히 서머스 전 총장은 한 여성과 자신의 대화를 상세하게 엡스타인에게 설명하면서 조언을 구했다.



서머스 전 총장의 이메일에는 "나는 그녀에게 경제학 멘토 이상의 존재는 안 될 것 같다", "그녀는 피곤하다면서 나와 술 마시는 것을 거부했다" 등의 한탄도 담긴 것으로 확인됐다.



2018년 11월자 이메일에서 서머스 전 총장은 "연락을 끊는 것이 맞는 것 같지만 그녀는 나를 그리워할 것 같고, 문제는 나도 그렇다"고 털어놓기도 했다.



서머스 전 총장은 지난 2005년부터 결혼 생활을 유지하고 있다.



당시 서머스 전 총장은 엡스타인이 지난 2008년 플로리다주에서 14세 소녀를 성적으로 학대한 혐의에 대해 유죄를 인정한 사실을 인지하고 있었다.



이 같은 상황에서 그는 엡스타인에게 여성과의 부적절한 관계에 대한 조언을 구한 것이다.



앞서 서머스 전 총장은 엡스타인에게 기부금을 받아 논란이 되기도 했다.



그가 2001년부터 2006년까지 하버드대 총장으로 재직한 기간 엡스타인은 수백만 달러의 기부금을 납부했다.



또한 엡스타인은 서머스 전 총장의 부인이 운영한 비영리 단체에도 기부금을 냈다.



한편 하버드대 로스쿨 교수 출신인 엘리자베스 워런(민주당·매사추세츠) 상원의원은 "서머스는 하버드는 물론 어디에서도 학생을 가르치면 안 된다"며 하버드대에 서머스와의 관계 청산을 요구했다.



헤지펀드 매니저 출신인 엡스타인은 수십명의 미성년자를 상대로 성범죄를 저지른 혐의로 체포된 직후인 2019년 뉴욕의 감옥에서 극단적인 선택을 했다.

