홀로직코리아, 연세사랑모아여성병원과 ‘Center of Excellence’ 설립 협약 체결

이홍중 연세사랑모아여성병원장, 홀로직코리아 이승철 대표 (홀로직코리아 제공)

글로벌 여성 건강 분야의 진단·치료 기업인 홀로직코리아는 여성 맞춤형 진료를 제공하는 연세사랑모아여성병원과 ‘Center of Excellence(CoE)’ 설립을 위한 협약을 체결했다고 밝혔다. 양 기관은 이번 협력을 통해 진단부터 치료, 사후 관리까지 아우르는 통합 의료 모델을 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

연세사랑모아여성병원은 자궁근종, 난소낭종, 유방질환 등 다양한 여성 질환을 대상으로 한 수술 경험과 정밀 진단 역량을 갖추고 있다. 특히 로봇 수술 1,300례 달성 등 첨단 기술의 도입과 수술 분야에서의 경험을 기반으로 전문성을 인정받아왔다.

이번 CoE 협약을 통해 연세사랑모아여성병원은 홀로직의 3D 유방촬영술, Genius AI 등 진단 장비와 기술을 활용해 여성 질환 조기 검진과 정밀 진단 역량을 한층 강화할 계획이다. 아울러 여성 건강을 위한 의료진 교육·임상 트레이닝을 추진하고, AI 기반 데이터 분석을 활용한 맞춤형 진료 체계 구축에도 집중할 예정이다.

이홍중 연세사랑모아여성병원장은 "신기술 도입에 적극적인 연세사랑모아여성병원이 홀로직코리아와의 협력을 통해 단순한 기술 도입을 넘어 진료 품질을 한 단계 끌어올리는 중요한 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

홀로직코리아 이승철 대표는 "두 기관의 협력이 국내 여성 건강 진단과 치료에 도약할 수 있는 출발점이 될 것으로 기대한다"며 “환자들에게 최적화된 의료 서비스를 제공하겠다”고 전했다.

양 기관은 향후 의료진 교육 프로그램 운영, AI 기반 분석 기술 협업 등을 단계적으로 진행할 예정이다.

