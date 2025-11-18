서울 남녀공학 고교서 충격 사건…딥페이크·성폭행 예고글 발견

여학생의 딥페이크 이미지가 남녀공학의 한 고등학교 교실 내 공용 컴퓨터에서 발견되는 충격적인 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

17일 JTBC 프로그램 '사건반장'에 따르면, 지난달 28일 서울의 한 고등학교 교실 공용 컴퓨터에서 성폭행 예고글이 여성의 나체 사진과 함께 발견됐다.

사진='사건반장' 캡쳐

나체의 사진 속 인물은 해당 학급의 한 여학생으로 확인돼 더욱 충격을 주고 있으며, 범인은 해당 학생의 사회관계망서비스(SNS) 프로필 사진을 조작해서 딥페이크 합성 이미지를 만들었던 것으로 파악된다.

또한 사진과 함께 발견된 메모장 파일에는 또 다른 여학생을 겨냥한 성폭행 예고글도 있었다.

이 학급에서 이번 사건과 같은 성적인 범죄가 여학생들을 상대로 벌어진 건 이번이 처음이 아니었다.

지난 9월에는 누군가 '소변 테러'를 한 것을 추정되는 여학생 3명의 책상과 실내화에 노란 액체가 뿌려진 채 발견된 일도 발생했었으며, 사건 당일 피해 학생들 중 한 명의 거울에 '변태녀 아무에게나 XXX'라는 성적인 문구를 적어둔 것이 발견되기도 했다.

당시 피해를 본 학생들은 지난 번 사건과 동일한 피해 학생 2명과 또 다른 여학생 1명이었다. 이에 피해 학생들은 모두 동일범의 소행으로 보고 있다.

학교 측은 이번 사건을 관할 교육청과 경찰에도 신고했고, 자체적으로 조사한다고 밝혔다.

경찰은 현재 학급 공용 컴퓨터를 디지털 포렌식했으며, 학교 CCTV도 분석하여 두 사건의 범인을 찾기 위해 조사하고 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지