하이트진로음료, LG전자 ‘라이프집’과 협업…집덕후 위한 홈카페 제안

하이트진로음료가 LG전자의 홈 라이프스타일 커뮤니티 라이프집(Lifezip)이 운영하는 큐레이션 패키지 ‘집덕후박스’에 참여했다고 18일 밝혔다.

라이프집 ‘집덕후박스’는 매월 2,500명 한정으로 제공되는 패키지로, 집 꾸미기, 홈카페, 홈파티 등 다양한 홈라이프 활동과 어울리는 아이템을 선별해 제공한다. 시즌별 여러 브랜드와 협업해 구성품이 달라지며, 소비자의 일상 속에서 즐길 수 있는 새로운 취향 경험을 제안하는 것이 특징이다.

하이트진로음료는 이번 협업을 통해 음료가 단순히 마시는 소비재를 넘어, 집이라는 개인 공간에서의 여가·취향 활동과 결합하는 라이프스타일 요소로 확장될 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다.

이번 11월 박스에는 하이트진로음료의 △진로토닉워터 토마토 △석수 스파클링 플레인 △석수 스파클링 레몬 등 총 3종이 공식 구성품으로 포함됐다. 토마토의 상큼한 풍미가 특징인 토닉워터와 가볍게 즐길 수 있는 탄산수는 최근 하이트진로음료가 제안하고 있는 ‘진로 낮카밤바(낮에는 카페, 밤에는 바)’ 콘셉트와 잘 맞물리며, 취향에 따라 집 안에서의 다양한 음용 상황을 만들 수 있다는 점에서 이번 구성에 포함됐다.

이 외에도 라이프집 자체 아이템인 ‘멀티수납 폴딩박스’, CJ제일제당 ‘백설 10분쿡’ 2종, 노쉬 프로젝트 ‘자갈치오지매 김스넥’ 3종, 문학동네 ‘김애란 작가 어텐션북’, 3M ‘스카치브라이트 버블버블 일회용 롤 수세미’ 등 다양한 카테고리의 활용도 높은 제품으로 구성됐다.

집덕후박스는 오는 30일까지 라이프집 게시물에 10개 이상의 댓글을 작성한 뒤 응모하기를 누르면 신청할 수 있으며, 추첨을 통해 2,500명이 선정된다. 당첨자는 인스타그램 집덕후박스 언박싱 인증 사후미션에 참여할 수 있으며, 인증 완료자 중 20명을 추첨해 ‘파리바게뜨 반반 롤케익 말차&쇼콜라’를 증정한다.

하이트진로음료 관계자는 “집에서 보내는 시간이 취향에 따라 다양한 방식으로 변화하고 있는 만큼, 이번 협업은 하이트진로음료가 소비자 일상을 함께하는 브랜드로 확장되는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 소비자들이 일상에서 쉽게 즐길 수 있는 다양한 경험형 협업을 지속적으로 추진할 계획”이라고 말했다.

