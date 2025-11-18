조현 "핵 없는 한반도는 포기해선 안 될 절대적 과제"

조현 외교부 장관은 18일 "핵없는 한반도는 포기해선 안 될 절대적 과제"라고 밝혔다.



조 장관은 이날 국립외교원에서 개최된 '서울외교포럼 2025'에서 윤종권 외교부 국제사이버협력대사가 대독한 기조연설을 통해 "한국이 안보 측면에서 가장 우선시해야 할 과제는 전쟁을 예방하고 한반도가 무력충돌의 촉발점이 되지 않도록 하는 것"이라며 이같이 말했다.

그는 한국은 한미연합태세를 기반으로 방위 역량을 확고히 강화할 것이라면서도 "이런 조치만으로 충분치 않고 이와 함께 우발적 충돌을 방지하고 긴장을 완화하며 북한과 대화를 복원하는 노력이 수반돼야 한다"고 강조했다.



조 장관은 북한의 증가하는 핵·미사일 위협에 더해 자국 우선주의 기조와 지정학적 경쟁 소용돌이 속에서 "한국은 점점 더 복잡한 전략적 계산에 직면해있다"며 "국익에 기반한 실용외교정책을 추구하는 것은 선택이 아니라 한국에 필수적 과제"라고 짚었다.



그는 "동시에 실용주의와 국익중심에 둔다고 해서 한국이 글로벌 책임을 외면하겠다는 건 아니다"라며 "한국 같은 위상과 지위를 가진 국가가 국경을 넘어 책임을 다하지 못한다면 국제질서는 더 취약해지고 궁극적으로 자국 국익에도 해를 끼치게 된다"고 말했다.

