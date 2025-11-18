이제 남성도 불법 촬영서 안전하지 않다...특정 신체 등 몰카 무더기로 나와

게티이미지뱅크

남성을 대상으로 무려 1년여간 특정 신체 등을 몰래 찍은 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

그는 자유롭게 남성 화장실, 탈의실 등을 들락거리며 이같은 범죄를 저질렀다.

18일 경북 포항 경찰은 불법 촬영 혐의 등으로 남성 A씨(38)를 체포해 조사 중이라고 밝혔다.

그는 지난 11일 경북 포항의 한 카페 화장실에서 20대 남성 B씨를 몰래 촬영하다 덜미를 잡혔다.

그는 수상한 낌새를 눈치 챈 남성이 “뭐 하는 거냐”라고 묻자 도주를 시도했고, 얼마 못가 피해 남성에게 붙잡혔다.

B씨는 A씨 휴대전화에서 자신을 몰래 찍은 사진을 확인해 경찰에 넘겼다.

경찰 조사 결과 A씨 휴대전화 사진첩엔 불법 촬영한 사진과 동영상들이 무더기로 발견됐다.

장애인 사회복지사였던 A씨는 약 1년간 남성들의 신체를 몰래 찍어온 것으로 드러났다.

범행 장소는 주로 도서관과 체육관 등 공중시설의 화장실과 탈의실로 파악됐다.

여성 피해자는 없는 것으로 전해졌다.

경찰은 불법 촬영된 사진과 동영상을 분석해 추가 피해자를 확인한 뒤 A씨를 검찰에 넘길 방침이다.

한편 경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청했지만, 검찰은 증거가 이미 확보됐고 초범이라는 이유 등으로 기각했다.

