“모두가 좋아하는데”…케데헌 노래 금지한 영국 유아학교, 그 이유는?

영국의 한 성공회 학교가 ‘기독교 정신’에 맞지 않는다는 이유로 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 노래를 금지했다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 에서 악귀를 물리치는 캐릭터인 ‘헌트릭스’. ‘케이팝 데몬 헌터스’ 캡처

17일(현지시간) BBC에 따르면 잉글랜드 남부 도싯에서 유치부와 초등 1∼2학년이 다니는 한 학교는 지난 14일 학부모들에게 학교 공동체의 일부 구성원이 이 노래들의 ‘악귀’ 언급에 깊은 불편함을 느낀다는 메시지를 보냈다.

학교 측은 “이같은 주제가 자신의 신념과 어긋난다고 생각하는 이들을 존중하는 뜻에서 자녀가 이들 노래를 학교에서 부르지 않도록 해 달라”고 당부했다.

‘케데헌’은 노래로 악귀들을 물리치는 걸그룹 헌트릭스가 보이밴드 사자보이즈로 위장한 악귀들과 맞서는 이야기로, ‘골든’(Golden), ‘소다 팝’(Soda Pop), ‘유어 아이돌’(Your Idol) 등 인기있는 노래들이 담겼다.

무신론자인 한 학부모는 BBC에 “웃긴 일이라고 생각한다. 내 딸은 K팝에 빠져 있고 딸 친구들도 다 K팝을 좋아한다”며 “아이들이 자신감을 높이기 위해 하는 무해하고 좋은, 작은 일일 뿐”이라고 강조했다.

학교 측은 17일에 학부모들에게 다시 보낸 공지에서는 다른 학부모들로부터 케데헌의 노래들이 팀워크와 용기, 친절 등 긍정적인 메시지를 담고 있다는 피드백을 받았다고 밝혔다.

그러면서도 “학부모가 집에서 아이들이 접할 콘텐츠를 선택할 권리를 완전히 존중하지만, 학교 공동체 내 다양한 믿음도 신경 쓰고 있다”며 “일부 기독교인에게 악귀의 언급은 아주 불편한 일일 수 있다”고 지적했다.

이어 “아이들이 또래 일부가 다른 시각을 가졌을 수 있음을 이해하고 이들이 신념을 지키도록 지지하고 존중하는 방법을 탐구하도록 돕는 게 우리의 역할”이라고 강조했다.

