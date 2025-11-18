“전국 600곳 ‘올스톱’…써브웨이 ‘이것’ 때문에 소비자들 난리났다

최근 이상기온 여파로 양상추 공급이 급격히 불안정해지면서 글로벌 샌드위치 브랜드 써브웨이(Subway)가 전국 600여 개 매장에서 샐러드 판매를 전면 중단하는 초유의 상황이 벌어졌다.

건강식 수요가 높은 시기임에도 샐러드를 아예 판매하지 않겠다는 결정은 프랜차이즈 업계에서는 보기 드문 조치다.

이른바 ‘양상추 쇼크’가 외식 산업 공급망의 취약성을 적나라하게 드러냈다는 분석이 나온다.

◆샐러드 24종 전면 중단…샌드위치 양상추도 ‘정량 제공’

18일 유통업계에 따르면 써브웨이 본사는 지난 15일부터 전국 매장에 샐러드 판매 일시 중단 지침을 내렸다.

이에 따라 총 24개 샐러드 메뉴 판매가 순차적으로 중단됐고, 오프라인 주문은 물론 배달앱에서도 샐러드 선택이 불가능한 상태다.

샌드위치에 들어가는 양상추 역시 ‘정량 제공’ 원칙을 적용하면서 매장에서는 “추가 제공이 어렵다”는 안내가 이어지고 있다.

판매 재개 시점은 이르면 12월 중으로 예정돼 있지만, 양상추 수급 상황이 개선되지 않을 경우 기간이 더 연장될 가능성도 제기된다.

◆왜 양상추인가…‘이상기온 직격탄’ 맞은 엽채류

양상추는 특성상 기온 변화에 취약해 기후 이상에 따른 작황 감소 시 가격과 공급이 급격히 요동치는 품목이다.

최근 연이은 고온·저온 교차 현상으로 생산량이 빠르게 줄어들면서 외식 프랜차이즈들의 조달이 어려워졌다.

한 농업 전문가는 “이상기온으로 인한 작황 부진은 향후 더 잦아질 가능성이 높다”며 “양상추 등 엽채류는 기후 변동성에 특히 민감해 이번 사태는 기후 변화가 외식 산업 공급망에 직접적 영향을 미치는 전형적 사례”라고 설명했다.

◆공급망 구조 취약성까지 드러내…“이번 사태, 반복될 수 있다”

이번 판매 중단은 단순한 원가 상승 차원이 아닌 외식 프랜차이즈 공급망이 구조적으로 기후 리스크에 취약함을 드러냈다는 평가도 나온다.

유통업계 한 관계자는 “신선 채소류는 기후 리스크에 가장 민감한 품목”이라며 “조달처 다변화 없이 특정 산지에 의존해온 구조에서는 언제든 비슷한 사태가 다시 벌어질 수 있다”고 우려했다.

특히 써브웨이처럼 글로벌 본사가 정한 품질 기준과 레시피 규격을 지켜야 하는 브랜드는 원재료 공급이 불안정할 경우 판매 중단이라는 극단적 선택밖에 남지 않기 마련이다.

◆프랜차이즈 업계도 ‘긴장’…“브랜드 신뢰 위한 어쩔 수 없는 선택”

샐러드 판매 중단은 프랜차이즈 업계에서는 흔치 않은 결정이다.

프랜차이즈 산업 전문가는 “전국 단위로 똑같은 품질을 유지해야 하는 글로벌 프랜차이즈일수록 품질이 흔들릴 위험이 있으면 과감한 차단 조치를 선택한다”며 “이는 브랜드 신뢰를 유지하기 위한 전략적 판단”이라고 강조했다.

품질 훼손을 감수하기보다 ‘판매 중단’이라는 리스크를 감수한 행보에 업계는 적지 않은 긴장감을 보이고 있다.

◆소비자는 “아쉽지만 투명성은 긍정적”…브랜드 신뢰 공식 달라졌다

건강식 트렌드가 강화되는 가운데 샐러드 판매 중단은 소비자 입장에서도 분명 아쉬운 조치다.

그러나 ‘정량 제공’ 원칙을 명확히 공지하고 공급 불안정을 투명하게 설명한 점은 오히려 긍정적으로 평가된다는 분석도 있다.

요즘 소비자는 솔직한 커뮤니케이션을 선호한다.

불완전한 품질을 제공하는 것보다 정직하게 재료 부족을 알린 것이 오히려 브랜드 신뢰를 높일 수 있다.

다만 장기화될 경우 브랜드 충성도 변화도 주의해야 한다.

양상추 부족 사태가 길어지면 소비자가 ‘샐러드는 다른 브랜드에서, 샌드위치는 써브웨이에서’처럼 분리 소비를 할 수 있도 있기 때문.

이는 장기적으로 충성도 저하로 이어질 수 있어 조기 정상화가 중요하다는 게 중론이다.

◆샐러드 가격 구조도 문제…“이익률 낮아 손실 최소화 위한 결정”

샐러드는 원가 부담이 높은 데다 가격 경쟁도 치열해 이익률이 낮은 메뉴다.

최근 양상추 가격 급등과 물류비 상승이 겹치자 업체로서는 판매 유지 시 손실이 커질 수밖에 없다는 분석이 나온다.

식품업계 한 관계자는 “양상추 가격 급등은 기후로 인한 작황 악화와 물류비 상승이 동시에 작용한 결과”라며 “이익률이 낮은 샐러드 품목의 특성상 업체로선 판매 중단이 불가피한 결정일 수 있다”고 설명했다.

양상추 사태는 단순 조달 문제가 아닌 이제 외식 산업의 지속가능성 과제로 직결되는 이슈라는 지적도 있다.

이 관계자는 “기후 변화로 농산물 공급 불안정이 반복되는 만큼, 기업들은 장기적으로 농가와의 협력 모델, 친환경 재배 기술 파트너십을 고민해야 한다”며 “지속가능성 경영의 핵심 과제로 떠올랐다”고 부연했다.

◆‘양상추 쇼크’는 일회성인가…외식업계 전반으로 번질 가능성도

이번 사태가 일시적 현상에 그칠지는 미지수다.

기후 변화로 농산물 생산 및 물류 변동성이 커지고 있는 만큼, 외식 브랜드들이 공급망을 재정비하지 않을 경우 채소류 가격 급등·품질 불안정 현상은 반복될 수 있다.

써브웨이의 판매 중단은 단순한 메뉴 일시 삭제가 아닌 기후 변화 시대 외식업체가 직면한 구조적 리스크를 보여주는 대표적 사건으로 기록될 가능성이 크다.

