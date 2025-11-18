李 대통령, UAE 동포들과 만나 “대한민국이 여러분의 든든한 뒷배경 될 것”

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 17일(현지시간) 동포들과 만나 “앞으로 더 여러분이 자긍심을 갖고 자랑할 만 조국으로 대한민국이 변하게 될 것이라는 점을 약속드린다”며 “한국과 UAE가 함께 손잡고 새로운 공동 번영의 길을 확실하게 열어젖힐 것”이라고 말했다.
이 대통령은 이날 아부다비에서 동포 만찬 간담회를 열고 동포단체 대표와 경제인, 민주평화통일자문회의 자문위원, 한글학교 관계자, 문화예술인, 국제기구 종사자 등 약 150명의 우리 동포를 만났다. 이 대통령은 모두발언에서 “UAE는 우리 대한민국과 닮은 점이 참 많다. 일종의 가교 역할을 하는 지정학적 위치에 있기도 하지만 또 한편으로 보면 가진 게 별로 없다”며 “그리고 또 여러 나라, 강대국 사이에 끼어 있는 작은 나라이기도 하다”고 말했다. 이 대통령은 UAE 대통령이 과거 통화에서 ‘대한민국의 발전사, 대한민국 국민의 심성과 성실함, 노력을 배워야겠다고 얘기한다’고 말했다면서 “(대한민국은) 인류사에 기록될만한 엄청난 성장과 발전을 해낸 것”이라고 강조했다.
이 대통령은 “저는 UAE도 ‘정말로 위대한 나라다’라는 생각이 든다”며 “모두가 석유에 의존해 황금 같은 석유를 팔아 아무런 걱정 없이 엄청난 부를 쌓을 수 있는데도 (UAE)는 석유가 아니라 재생에너지, 원자력 발전, 첨단 과학기술 산업, 인공지능(AI) 첨단 산업에 투자하지 않나”라고 물었다. 이어 “앞으로도 저는 UAE가 유럽·중동·아프리카를 잇는 거점의 연결고리 역할을 해내겠지만, 그 이상으로 넘어서서 세계의 새로운 중심이 돼 갈 것 같다는 생각이 든다”며 “한국과 UAE는 형제의 국가를 넘어서서 이제는 한국의 역량과 UAE의 역량을 합쳐 함께 연구하고 함께 생산하고 함께 제3세계로 진출하는 일종의 ‘경제적 공동체’로 발전해나가야 한다고 생각하고, 또 그렇게 만들어가기로 논의하고 있다”고 말했다. 그러면서 우리나라가 중동 지역에 진출할 때 UAE가 일종의 ‘베이스캠프’ 역할을 해줄 것이라고 말했다. 이 대통령은 그 가운데에서 동포들의 역할이 매우 중요하다는 점을 강조하며 특히 이른바 ‘K 컬쳐’로 불리는 한국 문화가 양국 간의 관계를 빈틈없이 메워줄 것이라고 말했다.
이 대통령은 “여러분의 그간의 노고에 감사드리고 이제 대한민국이 여러분의 든든한 뒷배경이 되어드리도록 하겠다”는 말로 모두발언을 마무리했다.
