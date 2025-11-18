수능 분석·합격 예측 ‘서울런’서 OK

서울시가 온라인 교육플랫폼 ‘서울런’을 통해 인공지능(AI)과 입시 전문가의 노하우를 결합한 맞춤형 대입 지원 프로그램을 가동한다.



17일 시에 따르면 수능 직후 가채점 분석부터 정시 최종 지원, 대학별 고사까지 이어지는 입시 전과정에서 다각적이고 입체적인 대입 지원 시스템이 가동될 예정이다. 시는 먼저 이달 말 서울런 회원 중 수험생 500명을 대상으로 ‘AI진로·진학 코치’를 시범 운영한다. 해당 프로그램에 수능 가채점 성적을 입력하면 AI가 1220만건의 합격·불합격데이터와 1553개 고교 정보를 분석해 정시 합격 가능 대학을 예측하고, 학생부 기반 모의 면접까지 한 번에 지원하는 방식이다.



수능 성적 발표 후 정시 지원 전략을 수립하기 위한 ‘1:1 정시컨설팅’도 진행한다. 20년 이상 경력의 현직 진로·진학상담 교사, 대입상담센터 전문 인력 등 컨설턴트단이 수험생의 성적·적성·진로를 종합 분석해 지원 가능 대학 리스트 제공하고 최적의 정시 지원 포트폴리오를 설계한다.



신청 대상은 올해 수능에 응시한 서울런 회원이다. 17일 오후 4시부터 12월1일까지 서울런 누리집을 통해 선착순 70명을 모집한다.

