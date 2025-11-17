애니 '귀멸의 칼날' 세계 흥행수입 1,000억 엔 돌파…日 영화 최초

일본 애니메이션 '귀멸의 칼날: 무한성편'의 세계 흥행 수입이 1천63억엔(약 1조40억원)으로 집계됐다고 니혼게이자이신문(닛케이)과 아사히신문이 17일 보도했다.



일본 영화가 세계 흥행 수입 1천억엔(약 9천440억원)을 돌파한 것은 처음이다.

'귀멸의 칼날: 무한성편'의 중국 팬. 연합뉴스

'귀멸의 칼날: 무한성편'은 일본에서 379억엔(약 3천580억원), 157개 국가·지역에서 684억엔(약 6천460억원)을 각각 벌어들였다. 작품을 본 관객 수는 8천917만명이다.



일본 내 흥행 수입은 '귀멸의 칼날: 무한열차편'에 다소 미치지 않았으나, 해외에서 큰 인기를 끌어 흥행 수입 1천억엔을 넘어섰다.



'귀멸의 칼날: 무한성편'은 한국에서도 관객 562만7천명을 동원해 일본 영화 흥행 1위에 올랐다. 기존 1위는 관객 558만9천명을 기록한 '스즈메의 문단속'(2023)이었다.



이 작품은 중국에서도 지난 14일 개봉해 좋은 반응을 얻고 있다고 닛케이가 전했다.



소니그룹은 '귀멸의 칼날: 무한성편' 흥행 등으로 2025회계연도(2025년 4월∼2026년 3월) 영업이익 전망치를 기존보다 1천억엔 많은 1조4천300억엔(약 13조5천억원)으로 최근 상향 조정했다.



소니그룹 산하 애니플렉스는 도호(東寶)와 함께 이 작품을 배급했다.

<연합>

